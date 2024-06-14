В Україні дешевшають гроші. Хто від цього виграє і що буде з депозитами

Нацбанк вирішив не відходити від попереднього прогнозу і знизив ставку на 0,5 в.п.

Національний банк України продовжує пом’якшувати відсоткову політику , тому 13 червня правління регулятора ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13. Новина приємна ще з огляду на те, що у центробанку РФ облікова ставка залишається на рівні 16%. А в Україні НБУ дає сигнал ринку — гроші будуть дешевшати.

Облікова ставка – це інструмент, за яким центробанки здійснюють основні операції з банками: видають або залучають гроші. Відтепер ставки за депозитними сертифікатами та ставками рефінансування також знизились на 0,5%. Що це означає — розбирався "Телеграф".

Чому це важливо

Більшість опитаних компанією ICU експертів (47%) не чекали сюрпризу і прогнозували саме таке рішення, тобто НБУ мав знизити облікову на 0,5%.

Асоційований експерт "CASE Україна" Євген Дубогриз прогнозував : "Аргументи за зниження до 13%. Успішний – вчергове – перегляд програми з МВФ. Нижча від очікувань інфляція. Курс, який ще не полетів в космос. Очікування надходжень від партнерів. Успішна конференція в Берліні та багатомільярдні інвестиції".

Цікаво, що ненабагато менше експертів, опитаних ICU (43%), вважали, що облікову ставку потрібно знижувати більш суттєво.

Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків повідомив "Телеграфу": "Враховуючи очікування інфляції в наступні 12 місяців на рівні 6,7%, існує висока ймовірність, що Нацбанк продовжить знижувати ставку в цьому році".

Експерт Андрій Шевчишин у коментарі "Телеграфу" уточнює: "Якщо попереднє зниження до 13,5% було спрямоване на стимулювання кредитування (і по травню фіксується зростання), то поточне рішення спрямоване на підтримання макроекономічної стабільності. Це можна інтерпретувати також, як перехід НБУ на паузу в подальшому зниженні ставок".

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій висловив свою упевненість "Телеграфу": "За результатами наступного засідання в кінці липня ми навряд чи побачимо подальше зниження ставки".

Що буде с депозитами

У всіх випадках зі зниженням облікової ставки НБУ завжди опиняється на "розтяжці": треба і вартість грошей для бізнесу знизити, і привабливість гривневих депозитів для населення зберегти.

Михайло Демків звертає увагу на те, що останнім часом "ставки за депозитами в національній валюті для фізичних осіб програють темпам зростання курсу долара після переходу до керованого плавання. Особливо після вирахування податків".

*Офіційний курс долара на сьогодні – 40,42 грн. Це приріст в +10,5% порівняно з початком жовтня, коли курс вирушив у кероване плавання. В річному виражені це 15,7%, тобто навіть номінальна дохідність депозитів в гривні не перекриває девальвацію за цей час.

Регулятор має важелі, щоб втримувати привабливість гривневих депозитів: останніми місяцями ставки ОВДП, основного конкурента гривні на рахунках населення, доволі швидко йдуть вниз.

"Протягом останніх тижнів ми спостерігали як зменшення ставок за депозитами в банках, так і зниження дохідності ОВДП на первинних аукціонах Мінфіну, — і останнє рішення по обліковій ставці може надалі ці ставки знизити",— говорить керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

Увага — в комунікаціях НБУ більше не йдеться про "збереження привабливості гривневих активів". Натомість фокус змістився на "захист заощаджень від інфляційного знецінення".

Читаємо між рядками: ставки за гривневими депозитами для населення замруть щонайменше до кінця літа. НБУ старанно піклується про те, щоб ставки за гривневими депозитами приносили більше очікуваного доходу, аніж інвестиції населення у тверду іноземну валюту.

Що буде зі ставками по кредитах?

Облікова ставка НБУ — це своєрідний орієнтир "ціни" грошей. Її зниження матиме вплив на дохідності за депозитами та ОВДП. Але, на жаль: "На інші показники фінансового ринку (як-то ставки за кредитами) це рішення, скоріше за все, не вплине. Адже банкам потрібно буде компенсувати зменшення їхньої дохідності від депозитних сертифікатів та цінних паперів уряду", — вважає Паращій.