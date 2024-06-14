В Україні дешевшають гроші. Хто від цього виграє і що буде з депозитами
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Нацбанк вирішив не відходити від попереднього прогнозу і знизив ставку на 0,5 в.п.
Національний банк України продовжує пом’якшувати відсоткову політику, тому 13 червня правління регулятора ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13. Новина приємна ще з огляду на те, що у центробанку РФ облікова ставка залишається на рівні 16%. А в Україні НБУ дає сигнал ринку — гроші будуть дешевшати.
Облікова ставка – це інструмент, за яким центробанки здійснюють основні операції з банками: видають або залучають гроші. Відтепер ставки за депозитними сертифікатами та ставками рефінансування також знизились на 0,5%. Що це означає — розбирався "Телеграф".
Чому це важливо
Більшість опитаних компанією ICU експертів (47%) не чекали сюрпризу і прогнозували саме таке рішення, тобто НБУ мав знизити облікову на 0,5%.
Асоційований експерт "CASE Україна" Євген Дубогриз прогнозував: "Аргументи за зниження до 13%. Успішний – вчергове – перегляд програми з МВФ. Нижча від очікувань інфляція. Курс, який ще не полетів в космос. Очікування надходжень від партнерів. Успішна конференція в Берліні та багатомільярдні інвестиції".
Цікаво, що ненабагато менше експертів, опитаних ICU (43%), вважали, що облікову ставку потрібно знижувати більш суттєво.
Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків повідомив "Телеграфу": "Враховуючи очікування інфляції в наступні 12 місяців на рівні 6,7%, існує висока ймовірність, що Нацбанк продовжить знижувати ставку в цьому році".
Експерт Андрій Шевчишин у коментарі "Телеграфу" уточнює: "Якщо попереднє зниження до 13,5% було спрямоване на стимулювання кредитування (і по травню фіксується зростання), то поточне рішення спрямоване на підтримання макроекономічної стабільності. Це можна інтерпретувати також, як перехід НБУ на паузу в подальшому зниженні ставок".
Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій висловив свою упевненість "Телеграфу": "За результатами наступного засідання в кінці липня ми навряд чи побачимо подальше зниження ставки".
Що буде с депозитами
У всіх випадках зі зниженням облікової ставки НБУ завжди опиняється на "розтяжці": треба і вартість грошей для бізнесу знизити, і привабливість гривневих депозитів для населення зберегти.
Михайло Демків звертає увагу на те, що останнім часом "ставки за депозитами в національній валюті для фізичних осіб програють темпам зростання курсу долара після переходу до керованого плавання. Особливо після вирахування податків".
*Офіційний курс долара на сьогодні – 40,42 грн. Це приріст в +10,5% порівняно з початком жовтня, коли курс вирушив у кероване плавання. В річному виражені це 15,7%, тобто навіть номінальна дохідність депозитів в гривні не перекриває девальвацію за цей час.
Регулятор має важелі, щоб втримувати привабливість гривневих депозитів: останніми місяцями ставки ОВДП, основного конкурента гривні на рахунках населення, доволі швидко йдуть вниз.
"Протягом останніх тижнів ми спостерігали як зменшення ставок за депозитами в банках, так і зниження дохідності ОВДП на первинних аукціонах Мінфіну, — і останнє рішення по обліковій ставці може надалі ці ставки знизити",— говорить керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.
Увага — в комунікаціях НБУ більше не йдеться про "збереження привабливості гривневих активів". Натомість фокус змістився на "захист заощаджень від інфляційного знецінення".
Читаємо між рядками: ставки за гривневими депозитами для населення замруть щонайменше до кінця літа. НБУ старанно піклується про те, щоб ставки за гривневими депозитами приносили більше очікуваного доходу, аніж інвестиції населення у тверду іноземну валюту.
Що буде зі ставками по кредитах?
Облікова ставка НБУ — це своєрідний орієнтир "ціни" грошей. Її зниження матиме вплив на дохідності за депозитами та ОВДП. Але, на жаль: "На інші показники фінансового ринку (як-то ставки за кредитами) це рішення, скоріше за все, не вплине. Адже банкам потрібно буде компенсувати зменшення їхньої дохідності від депозитних сертифікатів та цінних паперів уряду", — вважає Паращій.
Головний позитив в останньому релізі НБУ — це зняття ризику по зовнішньому фінансуванню. Досягнуто всіх домовленостей, є позитивне бачення навіть на наступний рік з отримання коштів із заморожених активів РФ. Але тримаємо календар перед очима: 25 липня очікуємо новий макропрогноз НБУ, на основі якого будуть ухвалювати рішення щодо монетарної політики.