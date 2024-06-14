Україна отримає гроші від заморожених активів РФ: Італія підтвердила рішення G7

Рішення можна назвати насправді фундаментальним, вважає Мелоні

Члени G7 під час саміту в Італії 13 червня дійсно досягли прогресу у питанні використання заморожених активів РФ на користь України. Київ отримає 50 мільярдів допомоги у вигляді кредиту, який буде компенсуватися за рахунок прибутків від активів Росії.

Про це заявила прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Вона підтвердила, що країни G7 нададуть Україні 50 млрд доларів США ближче до кінця 2024 року.

"Ви чудово розумієте, що сьогоднішній крок — це фундаментальний політичний крок, який тепер потрібно буде швидко визначити з технічного погляду, вочевидь беручи до уваги рамки, вже ухвалені на рівні ЄС, але це несподіваний результат, яким я особливо пишаюся", — додала прем'єр.

Нагадаємо, трохи раніше міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підтвердив, що 50 млрд доларів надійдуть Україні із заморожених активів РФ. Він зазначив, що зараз іде робота над деталями угоди.

Раніше країни-члени Європейського Союзу узгодили план з використання доходів від заморожених російських активів. У 2024 році ця сума може скласти до 3 мільярдів євро, з яких 90% буде використано для закупівлі озброєння для України.