Кредити бізнесу буде отримати простіше: НБУ думає знизити облікову ставку

Бізнес зможе розраховувати на доступніші позики

Ще до літа Національний банк України може знизити облікову ставку із нинішніх 14,5% до 14-13% річних. У свою чергу, це може позитивно вплинути на кредитування комерційними банками малого та середнього бізнесу.

Про це "Телеграфу" повідомила директор департаменту малого та середнього бізнесу "ГЛОБУС БАНКУ" Оксана Шульга. За її словами, саме висока облікова ставка обмежує розвиток кредитування.

"Розвиток банківського кредитування фактично "прив’язаний" до розміру облікової ставки. Адже облікова ставка фактично фіксує поточну вартість національної валюти та вартість залучених до розвитку кредитування фінансових ресурсів. Саме тому, чим меншою буде облікова ставка, тим вигіднішими стануть умови для позичальників", — наголосила. Оксана Шульга.

Експерт звернула увагу, що з початку 2024 року найбільший попит спостерігається на кредити:

на придбання авто для бізнесу (понад 40% усіх кредитів для малого та середнього бізнесу);

придбання комерційної техніки (близько 30% усіх кредитів МСБ);

виробничого обладнання (25% кредитів).

При цьому найбільш поширеними (понад 95% кредитів) є кредити терміном на 3-5 років із середньою сумою кредиту, що запитується, до 1,2 млн. грн.

Як вважає співрозмовниця "Телеграфа" у другому кварталі популярність банківських кредитів для малого та середнього бізнесу лише набиратиме обертів. При цьому оптимальним результатом для банків, які розвивають напрямок кредитування малого та середнього бізнесу, стануть 50-60 виданих кредитів щомісяця на загальну суму понад 80 млн. грн.

"Поки що лише 30% усіх комбанків надають малому та середньому бізнесу відповідні кредити поза державними кредитними програмами. Однак сприятлива ситуація в економіці країни, "ліберальна" облікова ставка здатна суттєво вплинути саме на цей вид кредитування", — підсумувала Оксана Шульга.

Останній раз облікова ставка НБУ змінювалася 15 березня – її розмір був знижений на 0,5%, до чинних 14,5%.