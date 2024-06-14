В Украине дешевеют деньги. Кто от этого выиграет и что будет с депозитами

Нацбанк решил не отходить от предыдущего прогноза и снизил ставку на 0,5 п.п.

Национальный банк Украины продолжает смягчать процентную политику , поэтому 13 июня правление регулятора приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до 13. Новость приятная еще и потому, что в центробанке РФ учетная ставка остается на уровне 16%. А в Украине НБУ дает сигнал рынку – деньги будут дешеветь.

Учетная ставка – это инструмент, с помощью которого центробанки совершают основные операции с банками: выдают или привлекают деньги. Теперь ставки по депозитным сертификатам и ставкам рефинансирования также снизились на 0,5%. Что это значит – разбирался "Телеграф".

Почему это важно

Большинство опрошенных компанией ICU экспертов (47%) не ожидали сюрприза и прогнозировали именно такое решение, то есть НБУ должен был снизить учетную на 0,5%.

Ассоциированный эксперт "CASE Украина" Евгений Дубогрыз прогнозировал : "Аргументы за снижение до 13%. Успешный – в очередной раз – пересмотр программы с МВФ. Ниже ожиданий инфляция. Курс, который еще не улетел в космос. Ожидание поступлений от партнеров. Успешная конференция в Берлине и многомиллиардные инвестиции".

Интересно, что немного меньше экспертов, опрошенных ICU (43%), считали, что учетную ставку нужно снижать более существенно.

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив сообщил "Телеграфу": "Учитывая ожидания инфляции в следующие 12 месяцев на уровне 6,7%, существует высокая вероятность, что Нацбанк продолжит снижать ставку в этом году".

Эксперт Андрей Шевчишин в комментарии "Телеграфу" уточняет: "Если предыдущее снижение до 13,5% было направлено на стимулирование кредитования (и по май фиксируется рост), то текущее решение направлено на поддержание макроэкономической стабильности. Это можно интерпретировать также, как переход НБУ на паузу в дальнейшем снижении ставок".

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий выразил свою уверенность "Телеграфу": "По результатам следующего заседания в конце июля мы вряд ли увидим дальнейшее снижение ставки".

Что будет с депозитами

Во всех случаях со снижением учетной ставки НБУ всегда оказывается на "растяжке": нужно и стоимость денег для бизнеса снизить, и привлекательность гривневых депозитов для населения сохранить.

Михаил Демкив обращает внимание на то, что в последнее время "ставки по депозитам в национальной валюте для физических лиц проигрывают темпам роста курса доллара после перехода к управляемому плаванию. Особенно после вычета налогов".

*Официальный курс доллара на сегодняшний день – 40,42 грн. Это прирост в 10,5% по сравнению с началом октября, когда курс отправился в управляемое плавание. В годовом выражении это 15,7%, то есть даже номинальная доходность депозитов в гривне не перекрывает девальвацию за это время.

У регулятора есть рычаги, чтобы удерживать привлекательность гривневых депозитов: в последние месяцы ставки ОВГЗ, основного конкурента гривны на счетах населения, довольно быстро идут вниз.

"В течение последних недель мы наблюдали как уменьшение ставок по депозитам в банках, так и снижение доходности ОВГЗ на первичных аукционах Минфина, — и последнее решение по учетной ставке может в дальнейшем эти ставки снизить", — говорит руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Внимание — в коммуникациях НБУ речь больше не идет о "сохранении привлекательности гривневых активов". В то же время фокус сместился на "защиту сбережений от инфляционного обесценивания".

Читаем между строк: ставки по гривневым депозитам для населения замрут по меньшей мере до конца лета. НБУ старательно заботится о том, чтобы ставки по гривневым депозитам приносили больше ожидаемого дохода, чем инвестиции населения в твердую иностранную валюту.

Что будет со ставками по кредитам?

Учетная ставка НБУ – это своеобразный ориентир "цены" денег. Ее снижение повлияет на доходности по депозитам и ОВГЗ. Но, к сожалению: "На другие показатели финансового рынка (как-то ставки по кредитам) это решение, скорее всего, не окажет влияния. Ведь банкам нужно будет компенсировать уменьшение их доходности от депозитных сертификатов и ценных бумаг правительства", — считает Паращий.