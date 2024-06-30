По $3000-4000 з кожної квартири: гучна заява експерта з енергетики розбурхала мережу

Гроші "проїли", тому тепер доведеться заплатити кожному

Українці десятиліттями не доплачували за електроенергію, тому тепер доведеться купувати дороге обладнання, щоб забезпечити себе електрикою під час відключення світла. Його загальна вартість складе приблизно $3000-4000.

Про це заявив виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк у програмі "Говорить великий Львів". Він сказав, що потрібно купувати невелику батарею, яка буде працювати з аналізатором.

Прилад буде моніторити вартість електроенергії в конкретний момент та закуповувати її по вигідних цінах. Електрика буде накопичуватись та використовуватись під час відключення світла. Експерт вважає, що це цілком реально для українців і навіть необхідно, бо такою є загальноєвропейська практика.

Павлюк впевнений, що зовсім скоро накопичувачі електроенергії будуть стоять у кожному домогосподарстві. Вони стануть такими ж звичайними приладами як сьогодні холодильники чи пральні машини.

"Так, це додаткові витрати. Так, це буде коштувати 3-4 тисячі доларів на квартиру. Це ті витрати, котрі очікуються", ― сказав Павлюк.

Він також зробив гучну заяву стосовно того, що українці "проїли" гроші, недоплачуючи за електроенергію. Саме тому їм тепер доведеться одноразово викласти велику суму.

"Я б сказав українським споживачам так. Те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки, а ви недоплачували десятиліття. Тому що тариф 1,40, тариф 2,40 ― він не покривав вартості електроенергії взагалі. Тобто там була лише вартість доставки. От вважайте, що ви складали гроші в банку, і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що я отримаю мільйон хейту, я знаю, що грошей немає, але ви їх проїли", ― сказав Павлюк.

На цю заяву відреагував засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко. Він написав, що "давно не чув такої дичини".

"Коли працюєш менеджером по продажу обладнання, розповідаєш про себе як експерта з енергоефективності, але тебе запросили на ефір, і понеслось. Такої дичини, я давно не чув", ― написав Попенко.

Звичайні українці теж не в захваті від сказаного Павлюком. Коментатори цікавляться, чому експерт не сказав, як робітникам недоплачували зарплату десятиліттями і що робити з пенсією у 2-2,5 тисячі гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у МВФ дали прогноз, коли зникне дефіцит в енергосистемі України. Чекати цього найближчим часом не варто.