Украинцам не хватает генераторов и повербанков. Что нужно знать о ценах

В июне многие модели зарядных станций и генераторов прибавили в цене по несколько тысяч гривен

В разгар массовых отключений электроэнергии в Украине исчезает техника "от блэкаута". Уже есть проблемы с отдельными моделями повербанков и генераторов, потому что спрос превышает предложение. Импортеры не готовились к ажиотажу, поэтому заказали сравнительно небольшие объемы товара и он стремительно заканчивается. А новые поставки ожидаются всего через пару месяцев.

Продавцы уже пытаются заработать на дефиците — техника уже подорожала на 5—10%, и ценники будут расти. "Телеграф" разбирался, что происходит на рынке товаров "от блэкаута" и насколько они еще могут подорожать.

Продажи выросли в разы

С весны, когда враг начал наносить новые удары по энергетической системе и начались массовые отключения электроэнергии, украинцы бросились скупать технику "от блэкаута" . Спрос на нее с каждым днем растет.

По словам руководителя департамента внешних коммуникаций сети "Алло" Юлии Кушниренко, наибольший спрос возник на зарядные станции и генераторы — с мая начался пик продаж.

"В середине мая, всего за два дня (15—16 мая), продажи зарядных станций по сравнению с 8—9 мая выросли почти втрое", — говорит она.

Продажи повербанков за этот же период выросли почти на 240%, а генераторов – на 200%.

— В июне спрос снова вырос. По сравнению с июнем прошлого года увеличение продаж повербанков на 30%, генераторов — на 55%, зарядных станций — на 452%. Если сравнивать с маем 2024 года, то повербанки стали покупать больше на 70%, генераторов — на 138%, зарядных станций — на 153%, — говорит Кушниренко.

По ее словам, наибольший спрос возник на зарядные станции на 20—50 тыс. мА-час, причем быстрее других раскупают именно более мощную технику. Что касается генераторов, украинцы предпочитают инверторные и бензиновые модели. Наиболее востребованные зарядные станции – на 1000–15000 Вт.

В сети "Эпицентр" "Телеграфу" подтвердили, что со второй половины мая начался настоящий ажиотаж на товары, помогающие пережить отключение электроэнергии.

"Продажи генераторов в мае по сравнению с мартом-апрелем выросли в 2,4 раза, а в июне почти в три раза", — отметили в "Эпицентре". Наибольший спрос имели модели на 5 кВт, позволяющие практически полностью обеспечить базовые потребности в электроэнергии жителей частного дома.

Еще активнее растут продажи зарядных станций – в мае-июне они увеличились по сравнению с мартом-апрелем в 3,5 раза, а если сравнивать с прошлым годом – более чем в 10 раз. Покупатели выбирают мощные модели — на 1—2 кВт, позволяющие обеспечить освещение и работу необходимых бытовых приборов (холодильника, телевизора, роутера и т.п.).

То же по повербанкам: за последний месяц продажи выросли втрое, основной спрос — на мощные модели на 30—40 тысяч миллиампер-часов, отметила представитель "Эпицентра" Юлия Чудновец.

Она добавила, что украинцы начали активнее покупать также портативные солнечные панели, однако пока объемы не идут ни в какое сравнение с продажами другой техники "от блэкаута".

— В процентном соотношении солнечные панели покупают только 5% тех, кто выбирает зарядные станции, — говорит Чудновец.

Склады пустеют, ценники растут

Ритейлеры и импортеры не ожидали такого ажиотажа. На волне предыдущих массовых отключений электроэнергии, в конце 2022-го — начале 2023 года, в Украине уже был настоящий бум на технику "от блэкаута". Тогда за зарядными станциями и генераторами выстраивались очереди, а ценники выросли в несколько раз. Появилось немало желающих заработать на ситуации, так что в Украину начали завозить огромные объемы техники. Но отечественные энергетики сумели справиться с вызовами, и массовые отключения электроэнергии прекратились.

Запасы генераторов, повербанков и зарядных станций "зависли" на складах. Так что импортеры начали формировать заказы осторожнее. И компании оказались не готовы к генераторному буму-2, когда товар стремительно заканчивается.

Совладелец интернет-магазина и маркетплейса Rozetka.ua Владислав Чечеткин подтвердил "Телеграфу", что многих наиболее популярных моделей техники уже нет в продаже.

На "Розетке" заканчиваются генераторы Rato R 6000, Magnetta GFE 9000, Daewoo DDAE. Всего в списке тех, что уже заканчиваются или уже не имеются в наличии, десятки моделей генераторов, зарядных станций и другой техники.

В авторизованном магазине EcoFlow Украина "Телеграфу" рассказали, что запасы многих моделей заканчиваются, потому что спрос "ежедневно растет", а такого никто не ожидал. Поэтому товара на складах осталось не так уж много. Новые поставки ожидают, но когда именно они прибудут, в магазине затруднились сказать.

Конечно, речь о совершенно пустых полках не идет. Проблемными стали в основном самые востребованные модели техники. И чем меньше их на складах — тем выше цены.

Отметим, что сами продавцы особой проблемы в подорожании энергетических товаров не видят. По словам Юлии Чудновец, в среднем рост цен не такой уж существенный. Скажем, на генераторы и зарядные станции он составляет 5—10% за последний месяц. Чудновец связывает эту тенденцию не столько с ростом спроса, сколько с колебанием валютного курса.

— Учитывая, что товары импортные и закупаются за валюту, можем предположить, что ценовые колебания связаны с девальвацией гривны, — пояснила она.

В магазине EcoFlow рассказывают, что товары из новых поставок будут уже по другим ценам, и насколько все подорожает, пока не уточняют. Рост цен объясняется не только колебаниями валютного курса, но и удорожанием логистики.

Однако не исключено, что на ценники повлияет и ажиотажный спрос. И на фоне дефицита наиболее востребованная техника подорожает еще как минимум на 10—15%.