Електрокар замість генератора: як заживити будинок від акумулятора "електрички"

Виявляється, що сучасні електромобілі з функцією двонаправленої зарядки здатні ділитися струмом зі своїх потужних акумуляторів, перетворюючись на компактні домашні електростанції

В умовах постійних відключень електроенергії в Україні власники електромобілів отримали несподівану перевагу. Виявляється, що чудовим резервним джерелом живлення може слугувати акумулятор звичайного електромобіля. Ресурсу його батареї вистачить, щоб підтримувати роботу освітлення, двох-трьох електроприладів і навіть системи опалення протягом кількох годин.

Та чи безпечно використовувати електромобіль як мобільну електростанцію і як правильно це зробити? Розповідаємо про цікавий лайфхак.

Як зарядити будинок від електрокара

Зарядити будинок від електрокара можна двома способами. По-перше, шляхом прямого під'єднання спеціального перетворювача напруги до високовольтної батареї авто. Цей варіант більш ефективний, проте вимагає певних технічних навичок та обладнання.

Другий спосіб простіший — скористатись звичайним інвертором напруги, під'єднавши його до роз'єму на 12 вольт в автомобілі. Такий роз'єм є навіть в найстаріших авто з двигуном внутрішнього згорання. В електрокарах він призначений для живлення допоміжних пристроїв та підігрівачів.

Таку можливість називають двонаправленою зарядкою (V2X). Види двонаправленої зарядки:

V2G (Vehicle to grid) — електромобіль стабілізує енергомережу, компенсуючи піки навантаження.

V2H (Vehicle to home) — авто живить електрикою ваш дім чи офіс.

V2L (Vehicle to load) — можливість підключати окремі прилади безпосередньо до електромобіля.

Треба пам'ятати, що ділитись енергією свого вбудованого акумулятора можуть не всі електромобілі. Перевіряйте ці параметри у вашого виробника.

Домашній генератор на колесах

Функція V2H дозволяє використовувати електромобіль як повноцінний резервний генератор під час знеструмлення. Потужний тяговий акумулятор авто здатний забезпечити роботу основних побутових приладів протягом кількох годин чи навіть діб. Це значно економічніше та екологічніше, ніж застарілі бензинові генератори.

Потужності такого джерела буде достатньо для живлення навіть енергоємних пристроїв як-от кондиціонер чи електроопалення. Водночас легко можна забезпечити роботу телевізора, комп'ютера, Wi-Fi роутера, а також освітлення і зарядку гаджетів.

На скільки вистачить заряду

Скільки часу електромобіль зможе забезпечувати енергією будинок, залежить від рівня споживання. Одна з головних переваг використання акумулятора електрокара замість традиційних генераторів полягає в тому, що на відміну від генераторів, де пальне може марно витрачатися, оскільки не вся вироблена електроенергія буде спожита, з батареї електромобіля споживачі отримають рівно стільки енергії, скільки їм потрібно. Завдяки прямому підключенню до акумулятора втрати енергії будуть мінімальними.

Заряджаємо будинок від електрокара: правила безпеки

Однак, при використанні електромобіля як генератора вкрай важливо дотримуватись певних правил безпеки. Автомобіль має бути встановлений на відкритій майданчику чи під навісом. Окрім того, необхідно регулярно давати змогу акумулятору охолоджуватись і підзаряджати його від стаціонарної електромережі при нагоді.

В умовах блекаутів електромобіль здатен виконувати роль компактної пересувної електростанції для автономного живлення житла. Втім, це тимчасове рішення, доки не буде відновлено централізоване енергопостачання по всій країні. Автовиробники наголошують, що такий спосіб використання авто не передбачений заводськими регламентами й може мати деякі ризики.

Раніше "Телеграф" розповідав, як безпечно заряджати електрокар від домашньої мережі. Для цього знадобиться спеціальний кабель із відповідними адаптерами.