Не наступного року: МВФ спрогнозував, коли в Україні зникне дефіцит електроенергії

Дефіцит електроенергії поступово знижуватиметься

В Україні дефіцит електроенергії зберігатиметься впродовж 2024-го та 2025-го років. Про його ліквідацію можна буде говорити на початку 2026 року.

Про це йдеться у меморандумі Міжнародного валютного фонду з Україною за підсумками четвертого перегляду кредитної програми. Зазначається, що ситуація зміниться завдяки збільшенню імпорту, відновленню атомної енергетики та підвищенню тарифів для домогосподарств.

У МВФ підкреслили, що за останніми ринковими оцінками, зокрема персонал оцінює середній дефіцит енергії на 2024 рік приблизно в 10%, який поступово знижуватиметься протягом 2025 року, та буде ліквідовано до початку 2026 року. Крім того, критично важливе енергозабезпечення атомних електростанцій (АЕС) також буде допомогти закрити дефіцит енергії.

У МВФ наголосили, що дані про енергетичні потужності України, як і раніше, суворо контролюються в умовах воєнного стану, але, виходячи з попередніх моделей споживання та імпорту, серйозний дефіцит (до 30%), ймовірно, виникне тільки в години пік. У цьому сценарії промисловим споживачам доведеться працювати нижче за потужність, а споживання домогосподарств буде обмежено за рахунок планових відключень, у тому числі взимку.

За даними МВФ, імпорт енергії з європейської мережі ENTSO-E наразі обмежений 1,7 ГВт у звичайний час із додатковими 0,3 ГВт для покриття аварійних дефіцитів, і тому не може повністю покривають втрачену потужність. Різке збільшення імпорту електроенергії з ЄС є малоймовірним, адже, крім іншого, є певні обмеження інфраструктури в сусідніх країнах.

Також зазначається, що підвищення тарифів для населення в середньому на 60% з 1 червня також має стимулювати зміни у структурі споживання. Також це має забезпечити додаткові доходи енергетичним компаніям.

Раніше "Телеграф" писав, що потужності, які втратила Україна через російські атаки, дорівнюють тому обʼєму енергетики, який споживають у Нідерландах. Йдеться саме про 9 гігаватів.