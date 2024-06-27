Позолота, ліпнина та колони: у Києві за 14 мільйонів продають квартиру "в стилі Пшонки" (фото)

В апартаментах зроблено "дизайнерський" ремонт

В Оболонському районі Києва продають трикімнатну видову квартиру, в якій зроблено ремонт у "стилі Пшонки". Власники хочуть отримати за житло у ЖК "Оболонські липки" 14 мільйонів гривень.

Загальна площа квартири складає 143 м² і знаходиться вона на 11 поверсі. Редакція "Телеграфу" вирішила зробити огляд цієї квартири, меблювання та ремонт якої далеко не кожному припадуть до душі.

Так, у ЖК "Оболонські липки" продають трикімнатну квартиру, в якій зроблено ремонт у "класичному стилі". З вікон житла відкривається шикарний краєвид на Оболонську набережну та острів.

Справді шикарний вид з вікон

У квартирі є дві окремі кімнати та простора вітальня. Загальна площа житла складає 143 квадратних метра. Квартира повністю мебльована та укомплектована побутовою технікою.

В оголошенні вказано, що в апартаментах зроблено ремонт "за авторським проектом" і тут є "ідеальний художній паркет та ліпнина". Варто відзначити, що ремонт і меблі в квартирі нагадують відомий "стиль Пшонки", так як у кожній кімнаті можна помітити ліпнину, позолоту, подушки з "китицями", колони і оксамитову оббивку. Також впадають у вічі статуетки та масивні люстри.

Виглядає такий ремонт досить застарілим, а простір кімнат надто захаращеним.

Скрізь можна помітити подушки

У квартирі є камін

Колони та позолота

Дуже мало відкритого простору

Квартира в "стилі Пшонки"

Також у квартирі є два санвузли, кухня площею 14 м², камін, балкон та лоджія. Квартира повністю мебльована.

У ЖК до послуг мешканців консьєрж, ліфт, підземний паркінг, відеоспостереження та охорона території.

Санвузол у темних тонах

Санвузол у темних тонах

На кухні є вся потрібна техніка

Балкон вибивається із загального концепту квартири

У квартирі є вся необхідна для комфортного життя побутова техніка: пральна машина, варильна панель, мікрохвильова піч, посудомийна машина, духова шафа, сушильна машина, плита та холодильник.

Знаходиться житло в Оболонському районі Києва і продається за 350 000 $ або за 14 180 600 гривень.

"Королівське" ліжко

Ліпнина на стелі дивує

Інтер’єр на любителя

Куди ж без позолоти та колон?!

"Авторський ремонт" у класичному стилі

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві за мільйон доларів продають шикарну квартиру з басейном та власним ліфтом. Пентхаус має площу 150 квадратних метрів і обставлений він дуже стильно, вишукано і витончено.