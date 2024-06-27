Ціни приємно здивують: скільки коштує оренда квартир у Києві
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Актуальна інформація для тих, хто шукає житло у столиці
У Києві продовжує спостерігатись обвал цін як на первинному ринку нерухомості, так і на вторинці. У зв’язку з цим вартість оренди квартир у столиці практично перестала зростати та "завмерла".
Експерти зазначають, що за останні півроку ціна на оренду квартир у столиці зросла на 6%, проте на початку літа спостерігається певний "застій" і тому, всім зацікавленим, вигідно шукати орендоване житло саме зараз. Про стан ринку нерухомості у Києві докладніше розповіли на офіційному сайті ЛУН.
Загалом ціна на оренду квартири в столиці залежить від району, наявності ремонту, поверху, екологічної обстановки, інфраструктури, стану самого будинку та рівня його комфорту.
Так, середня вартість оренди 1-кімнатної квартири у столиці становить 14 тисяч гривень. За останні півроку ціна на оренду однокімнатної квартири у столиці зросла на 7%.
Найдорожче орендувати 1-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (28 700 гривень), Шевченківському (20 000 гривень) та Голосіївському (16 000 гривень) районах Києва.
Найдоступніші для оренди однокімнатні квартири можна знайти в Дніпровському (12 000 гривень), Святошинському (10 000 гривень) та Деснянському (7 500 гривень) районах столиці.
Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві становить у середньому 18 тисяч гривень на місяць. За останні півроку ціна на оренду двокімнатної квартири у столиці зросла на 5%.
Найдорожче орендувати 2-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (39 000 гривень), Шевченківському (29 700 гривень) та Голосіївському (25 000 гривень) районах Києва.
Найдоступніші для оренди двійки можна знайти у Святошинському (13 000 гривень), Дніпровському (12 500 гривень) та Деснянському (10 000 гривень) районах столиці.
Вартість оренди 3-кімнатної квартири у Києві стартує від 17 000 гривень на місяць.
Найдорожче орендувати 3-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (61 300 гривень), Шевченківському (46 000 гривень) та Голосіївському (34 500 гривень) районах Києва.
Найдоступніші ж для оренди троячки можна знайти в Дарницькому (20 000 гривень) та Святошинському (17 000 гривень) районах столиці.
Варто зазначити, що інформація про оренду 3-кімнатної квартири в Деснянському районі відсутня через брак актуальних даних.
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