Украинцы продают жилье, но есть проблема. Что происходит с ценами на квартиры

OLX фиксирует увеличение количества объявлений о продаже жилья

Украинцы массово продают жилье. К концу июня этого года количество активных объявлений о продаже квартир возросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 25% — почти 270,5 тысячи. И предложение на рынке так велико, что найти своего покупателя владельцам квартир все труднее.

Об этом "Бизнес-Телеграфу" рассказала руководитель сектора развития продаж "OLX Недвижимость" Оксана Остапчук. Она отметила, что количество отзывов на одно объявление за год уменьшилось на 9,5%.

Продавцов много, покупателей стало меньше

В среднем продавец может рассчитывать всего на двух человек, которые заинтересуются его квартирой. И не факт, что кто-то из них ее все-таки купит.

Такая тенденция, на первый взгляд, выглядит довольно странно. Потому что и риэлторы, и застройщики говорят, что спрос на жилье понемногу растет, в частности, немало желающих приобрести квартиру по льготной ипотеке от государства в рамках программы "еОселя".

Но, как объяснили эксперты, дело в том, что предложение выставленных на продажу квартир растет слишком стремительно — спрос за ним просто не успевает.

Оксана Остапчук рассказала, какое жилье сейчас ищут украинцы. Наиболее востребованы двухкомнатные квартиры, а вот спрос на однокомнатные и трехкомнатные — падает.

При выборе жилья украинцы предпочитают сравнительно новый жилищный фонд — построенный после 2011 года. По данным исследования сервиса онлайн-объявлений OLX, поселиться именно в таких домах хотят около 55% опрошенных украинцев. А вот хрущевки, "чешки" и другие проекты еще советской застройки интересуют только 11,6% потенциальных покупателей.

Но главным критерием выбора жилья для большинства украинцев остается цена – это указали почти 73% опрошенных экспертами сервиса.

На втором месте – место расположения жилья. Далее следуют состояние дома и самой квартиры, и только потом покупатели обращают внимание на инфраструктуру, соседей, наличие парковки и т.д.

Интересно, что в списке критериев выбора жилья доступность укрытия – на последнем месте.

Что происходит с ценами на первичном рынке

Несмотря на уменьшение количества отзывов на каждое среднестатистическое объявление о продаже квартир, цена жилья (по крайней мере, указанная в объявлениях) растет. По данным OLX, за год медианная цена выросла на 7,9% — до 1,9 млн гривен. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры — плюс 10% к ценнику (до 2,1 млн гривен). Однокомнатные прибавили в цене 9,1% (до 1,5 млн гривен), трехкомнатные — 6,5% (до 2,6 млн гривен).

Однако в разных регионах ситуация с ценами на жилье отличается.

Эксперты сервиса подготовили "Телеграфу" данные о том, как меняются цены на квартиры в крупнейших городах Украины.

На первичке в Днепре средняя стоимость однокомнатной квартиры за год выросла с 1,96 млн до 2,03 млн. Двухкомнатные подорожали с 2,6 до 2,8 млн, трехкомнатные — с 3,8 млн до 4,2 млн гривен.

Во Львове однокомнатные квартиры за год выросли в цене с 2,4 до 2,8 млн гривен, двухкомнатные – с 3,6 до 4,3 млн, трехкомнатные – с 4,7 до 5,6 млн гривен.

В Киеве в прошлом году однушку в новом доме можно было приобрести в среднем за 2,7 млн, а в этом году она стоит 2,8 млн. То есть в столице динамика цен не столь значительна, как во Львове.

Двухкомнатные в Киеве за год подорожали с 4,5 до 4,7 млн гривен, трехкомнатные — с 7,6 до 7,9 млн гривен.

В Одессе однокомнатные квартиры на первичке дорожают тоже медленно: за год цена выросла с 1,57 до 1,7 млн гривен. За двухкомнатную придется заплатить почти 3 млн гривен, хотя в прошлом году можно было уложиться в 2,6 млн. Трехкомнатные подорожали существенно — с 4,5 до почти 5,4 млн грн.

В Харькове, который сейчас сильно обстреливает враг, обратная тенденция. Однокомнатные квартиры на первичке подешевели: в прошлом году их продавали в среднем по 1,3 млн, а сейчас можно купить за 1,1 млн.

Двухкомнатные подешевели с 2,3 до 2,25 млн. Трехкомнатные — с 4 до 3,9 млн.

Прыжок цен на вторичке

На вторичке в большинстве крупных городов цены на жилье тоже растут, причем даже более существенно, чем на первичке. Эксперты объясняют это тем, что на вторичке квартиры традиционно выставляют на продажу в долларах, а поскольку валютный курс вырос, поползли вверх и цены в гривнах.

К примеру, в Днепре однушка за год подорожала с 1,1 до 1,2 млн гривен, двухкомнатная — с 1,6 до 1,7 млн, трехкомнатная — с 2,18 до 2,26 млн.

В столице однокомнатная в старом фонде подорожала с 2,8 до 3 млн, двухкомнатная – с 4,4 до 4,8 млн, трехкомнатная – 7 до 7,6 млн.

Во Львове однокомнатная в прошлом году стоила 1,8 млн, сейчас – более 2,2 млн. Двухкомнатные подорожали с 2,7 до 3,2 млн, трехкомнатные – с 3,6 до 4 млн.

В Одессе на вторичке однокомнатные квартиры стоят в среднем 1,5 млн гривен, что на 100 тысяч дороже, чем в прошлом. Двухкомнатные подорожали с 2,1 до 2,3 млн. Трехкомнатные — с 3 до 3,2 млн.

В Харькове на вторичке наблюдаются такие же тенденции, как и на первичке – жилье дешевеет. В прошлом году однокомнатная квартира стоила в среднем 860 тысяч гривен, сейчас – 812 тысяч. Двухкомнатные упали в цене с 1,4 до 1,2 млн, трехкомнатные — с 2 до 1,88 млн.

Впрочем, перечисленные ценники – это то, что хотят получить продавцы за свою недвижимость. Как рассказала "Телеграфу" киевская риэлтор Ирина Луханина, под конкретного покупателя владельцы, как правило, дают скидки — до 10—15% от заявленной стоимости, а иногда и больше.

В Харькове, как отметил директор филиала группы оценочных компаний "Аргумент" Евгений Добровольский, цены также диктуют покупатели. Поскольку предложение выставленного на продажу жилья очень велико, а желающих его приобрести мало, владельцы могут снизить цену на 20% и даже больше.