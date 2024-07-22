Дефолту не буде: що Україна вигадала натомість і чого чекати

Україна запропонує нові єврооблігації і не тільки

Між Комітетом власників єврооблігацій України та нашою державою досягнуто домовленості у процесі реструктуризації зовнішнього боргу. Перше погашення перенесли на 2029 рік, що допоможе уникнути дефолту та дозволить зекономити Україні понад $30 мільярдів.

Як повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, протягом наступних трьох років Україна зможе заощадити $11,4 мільярда на обслуговування зовнішнього державного боргу і ще $22,75 мільярда — до 2033 року.

"Таким чином ми можемо вивільнити ресурси на важливі потреби: нашу оборону, соціальний захист та відновлення", — додав він.

За словами міністра фінансів Сергій Марченко, переговори щодо цього питання тривали місяці, але наразі домовленості досягнуто.

"Ми досягли домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації нашого зовнішнього державного комерційного боргу", — заявив він.

Угода про реструктуризацію передбачає, що кредитори спишуть Україні 47% боргу за єврооблігаціями. Водночас Україна запропонує нові єврооблігації:

Бонди серії А – на 40% суми боргу з погашеннями у лютому 2029, 2024, 2035 та 2036 років. Виплати проценту за цими паперами будуть відбуватися вже з 1 серпня 2024 року. Розмір процента до 1 серпня 2025 року становитиме 1,75%, до 1 лютого 2026 року – 4,5%, до 1 серпня 2027 року – 6%, а починаючи з 1 лютого 2034 року – 7,75%. Відсотки виплачуватимуть кожні пів року.

– на 40% суми боргу з погашеннями у лютому 2029, 2024, 2035 та 2036 років. Виплати проценту за цими паперами будуть відбуватися вже з 1 серпня 2024 року. Розмір процента до 1 серпня 2025 року становитиме 1,75%, до 1 лютого 2026 року – 4,5%, до 1 серпня 2027 року – 6%, а починаючи з 1 лютого 2034 року – 7,75%. Відсотки виплачуватимуть кожні пів року. Бонди серії B – на 23% боргу з погашеннями у лютому 2030, 2034, 2035 та 2036 року. Виплати процентів до 1 лютого 2027 року здійснюватися не будуть, у серпні 2027-2033 років – 3%, а починаючи з 1 лютого 2034 року – 7,75%. Виплати будуть здійснюватися кожні пів року.

У 2029 році Україна запропонує кредиторам додаткові євробонди серії В на суму до 12% від поточної вартості боргу, але за умови, якщо ж номінальний ВВП 2028 року відповідатиме прогнозу МВФ або перевищувати його.

Зауважимо, що за цією домовленістю Україна водночас виконує зобовʼязання у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і уникає дефолту.

Нагадаємо, що у березні 2023 року державний борг України визнали нестійким, тоді Київ зобовʼязався відновити його стійкість, реструктуризувавши зовнішній комерційний борг та офіційний двосторонній борг. Без цієї угоди імовірність того, що Україна може оголосити дефолт після закінчення боргових канікул у серпні, була дуже великою.

Раніше "Телеграф" писав, що голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів, чому українцям не варто панікувати через дефолт.