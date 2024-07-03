Твердо та чітко: дефолту не буде. Гетманцев розповів, чому українцям не варто панікувати

Україна має два варіанти виходу із ситуації

Україна не має підстав говорити про оголошення дефолту. Водночас можливе технічне рішення рейтингових агентств, яке на функціонуванні держави ніяк не позначиться.

Про це розповів голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у коментарі Times of Ukraine. Втім він зазначив, що переговори із кредиторами йдуть складно.

"Ми не маємо з вами жодних підстав для того, щоб говорити про дефолт в Україні", — сказав Гетманцев, але зазначив, що Україна може не встигнути домовитися з кредиторами до 1 серпня, але це може статися й 1 вересня.

Він додав, що це може бути підставою для того, щоб рейтингові агенції зарахували до України категорію технічного дефолту.

"Але це не має жодного значення. Це ніяк не відрізняється від нинішньої ситуації і не позначиться на підсумках переговорів", — додав нардеп.

Гетьманців каже, що зараз обговорюється два варіанти виходу із ситуації — реструктуризація боргу з розстроченням виплат тіла кредитів та відстрочення виплати платежів на два роки чи більше.

Як повідомляв "Телеграф", Україна увійшла до топу країн із найбільшою заборгованістю перед Міжнародним валютним фондом. Загальна сума кредитів перевищила 9 мільярдів доларів.