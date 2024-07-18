У Раді хочуть зробити крок назустріч дефолту: з’явилися важливі подробиці

У МФВ вітають це рішення

Розмови про дефолт в Україні ходять місяцями, і от тепер Комітет з питань бюджету Верховної Ради зробив важливий крок ― розробив законопроєкт 11396-1. У ньому йдеться про реструктуризацію державного боргу та право уряду на тимчасове припинення виплат по зовнішньому держборгу.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтримує цей законопроєкт. Про це повідомила голова Комітету з питань бюджету ВРУ Роксолана Підласа.

Законопроєкт про реструктуризацію держборгу

Комітет радить Раді прийняти законопроєкт на найближчому пленарному засіданні. Як пише Підласа, цей проєкт дозволить Україні заощадити 10 млрд доларів США до кінця 2027 року. Зекономити вдасться на платежах з обслуговування та погашення суверенних єврооблігацій

У документі міститься дві важливі норми:

Дозвіл взяти Уряду гарантований державою борг колишнього Укравтодору в "периметр" державного боргу і здійснити його реструктуризацію. Йдеться про суму у 700 млн доларів та відсотки. Уряд отримає право тимчасово призупинити виплати по зовнішньому державному боргу у разі потреби. Тобто, якщо до 10 серпня не вдасться домовитись з інвесторами про реструктуризацію.

Схоже технічне рішення Україна вже використовувала у 2015 році. Тоді вдалось досягти домовленостей з інвесторами за кілька місяців.

Це вже прокоментував нардеп Ярослав Залізняк. Його здивувала цифра боргу за 2021 рік.

"Всім хто слідкує за питанням реструктуризації та трошки далі пішов від заголовків "у серпні буде дефолт", дуже раджу прочитати цей текст від голови бюджетного комітету.

Я чесно говорячи вперше почув цифру про борги, які набрали на "Велике будівництво" за тільки 2021 рік. 700 млн $ + відсотки. Ось тут я прям підзавис від обсягу цифри", ― написав Залізняк.

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що в Україні не буде дефолту. Навіть якщо рейтингові агентства приймуть "технічне рішення", то це ніяк не позначиться на функціонуванні держави.

Насправді технічний дефолт не є чимось страшним. Навпаки від нього може суттєво виграти. Про це писав "Телеграф" у матеріалі "Україна на межі дефолту? Так, і це дуже добра новина".