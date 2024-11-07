В індустріальних парках України збудовані та будуються 25 заводів — Кисилевський

Політика "Зроблено в Україні" включає понад 10 програм сприяння розвитку промисловості, пікреслив нардеп

В індустріальних парках України наразі збудовані або будуються 25 заводів. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, виступаючи на Київському міжнародному економічному форумі.

Це підприємства в галузях виробництва харчових продуктів, агропереробки, будівельних матеріалів, деревообробки, машинобудування, виробництва господарських товарів, побутової хімії, поліграфії на ін.

"12 заводів в індустріальних парках вже збудовані, ще 13 будуються і готуються до введення в експлуатацію протягом найближчого року. Понад 100 тисяч м.кв. промислової нерухомості для релокованих і нових підприємств, майже дві сотні мегават потужностей по приєднанню — це поточний статус розвитку індустріальних парків, які є складовою державної політики "Зроблено в Україні", — зауважив Дмитро Кисилевський.

Заступник голови економічного комітету парламенту також відзначив, що політика "Зроблено в Україні" включає понад 10 програм сприяння розвитку промисловості. В ході розгляду державного бюджету на 2025 рік триває дискусія щодо їх стабільного фінансування.

"Державна промислова політика останнім часом зазнала кардинальних змін і вже дає результат для держави. Важливо, щоб програми "Зроблено в Україні" стабільно реалізовувались урядом протягом років. Тоді ми зможемо розраховувати на досягнення цільового показника: зростання з 8% до 20% частки переробної промисловості у ВВП, що означатиме перехід від бідності до клубу економічно розвинених країн", — підкреслив Дмитро Кисилевський.

Київський міжнародний економічний форум відбувається 7 листопада. КМЕФ — один з найбільших у Східній Європі міжнародних форумів, який об'єднує представників бізнесу, влади та суспільства для обговорення ключових економічних питань та глобальних трендів.