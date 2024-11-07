В индустриальных парках Украины построены и строятся 25 заводов — Кисилевский

Политика "Сделано в Украине" включает более 10 программ содействия развитию промышленности, подчеркнул нардеп

В индустриальных парках Украины построены или строятся 25 заводов. Об этом сообщил заместительглавы Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, выступая на Киевском международном экономическом форуме.

Это предприятия в отраслях производства продуктов питания, агропереработки, строительных материалов, деревообработки, машиностроения, производства хозяйственных товаров, бытовой химии, полиграфии.

"12 заводов в индустриальных парках уже построены, еще 13 строятся и готовятся к вводу в эксплуатацию в течение ближайшего года. Более 100 тысяч м.кв. промышленной недвижимости для релоцированных и новых предприятий, почти две сотни мегаватт мощностей по присоединению — это текущий статус развития индустриальных парков, составляющих государственную политику "Сделано в Украине", — отметил Дмитрий Кисилевский.

Замглавы экономического комитета парламента также отметил, что политика "Сделано в Украине" включает более 10 программ содействия развитию промышленности. В ходе рассмотрения государственного бюджета на 2025 год продолжается дискуссия по поводу их стабильного финансирования.

"Государственная промышленная политика в последнее время претерпела кардинальные изменения и уже дает результат для государства. Важно, чтобы программы "Сделано в Украине" стабильно реализовывались правительством в течение лет. Тогда мы сможем рассчитывать на достижение целевого показателя: рост с 8% до 20% доли перерабатывающей промышленности в ВВП, что означает переход от бедности к клубу экономически развитых стран", — подчеркнул Дмитрий Кисилевский.

Киевский международный экономический форум проходит 7 ноября. КМЭФ — один из крупнейших в Восточной Европе международных форумов, объединяющий представителей бизнеса, власти и общества для обсуждения ключевых экономических вопросов и глобальных трендов.