Заплатять всі. В Україні зростуть тарифи на передачу електрики, що це означає

НЕК "Укренерго" підняло тарифи, який це вплив матиме на пересічного українця

Від 1 січня 2025 року трохи більше ніж на чверть – до 665,26 грн/МВт-год – зросте тариф НЕК "Укренерго" на послуги з передачі електроенергії. Відповідне рішення 13 листопада ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Чи на часі було таке підвищення, який вплив воно матиме на бізнес й як використає кошти національна енергетична компанія "Телеграфу" пояснив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Серед низки питань, яке розглянула НКРЕКП, на черговому засіданні, були й кілька проєктів щодо встановлення тарифів для "Укренерго". В тому числі й на послуги з передачі електричної енергії. Національна енергетична компанія пропонувала підвищення майже вполовину – до 783,71 грн/МВт-год. Натомість затверджена була нижча цифра – 665,26 грн/МВт-год, тобто підвищення відбудеться на рівні 25,8%.

- Здається, ще у 2021 році НЕК "Укренерго" говорили про необхідність підвищення цього тарифу на передачу електричної енергії до рівня 600-700 грн/МВт-год, – наголосив в коментарі нашому виданню Юрій Корольчук. – Й на отримані додатково кошти компанія мала великі плани з будівництва підстанцій в Харкові, Одесі тощо. Але виникало питання, чи встигатимуть вони освоювати ці збільшені суми, бо мало було їх отримати, потрібно було й виконати роботи, а не просто тримати на рахунках.

- Тобто компанія планувала вкладатися в розвиток, але зараз ситуація змінилась?

- В ідеалі так, але, на мою думку, "Укренерго" на той момент вистачало встановленого тарифу. Зараз при обґрунтуванні підвищення компанія може апелювати до руйнувань, які зазнає система через ворожі обстріли, та говорити про потребу у відновленні. Але ці затрати в зазначений тариф на передачу електроенергії не мають включатися, тож ці розмови це така собі маніпуляція. Й тут варто розуміти, яким чином НЕК отримані кошти витрачатиме. Здається 30 млрд гривень (це 46%) будуть спрямовані на виконання спеціальних зобов'язань за забезпеченням загальносуспільних інтересів, а це компенсація виробникам електроенергії "за зеленим тарифом". Тобто вони продають її державі по одній ціні, а реально вона вища, й оця різниця й покривається коштом "Укренерго". За період повномасштабного вторгнення вже накопичились перед великими підприємствами борги, їх потрібно гасити. Якщо раніше це могли робити й робили за допомогою кредитів, то зараз отримати їх неможливо, тому й виникла необхідність підвищення тарифів.

- На населенні це підвищення жодним чином не позначатись, чи може мати опосередкований вплив через збільшення витрат бізнесу, промисловості?

- Дійсно, тариф на електроенергію для населення – це окрема історія. Але фактично ці гроші, закладенні у підвищенні тарифу на послуги з передачі електричної енергії сплатить весь ринок. Бо бізнесу потрібно буде десь взяти ці гроші, відповідно, він буде змушений підіймати вартість товарів та послуг. Якщо новий тариф буде застосовуватися з 1 січня, то перегляду цін можна очікувати за практикою попередньою приблизно за три місяці, тобто ближче до весни.

Голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв, в коментарі "Телеграфу" розповів, що Укренерго має два боргових зобов'язання: 26,31 млрд грн перед ДП "Гарантований покупець" — послуга за збільшення частки ВДЕ для покриття боргових зобов'язань перед виробниками електроенергії за "зеленим" тарифом та 825 млн доларів США перед МВФ за зеленими облігаціями. До того ж все ще продовжується ремонтна кампанія 2022-23 років.

- Саме тому, Укренерго необхідно підняття тарифу на передачу електричної енергії для забезпечення своїх фінансових зобов'язань та продовження ремонтної кампанії.

За його словами, прямо це на платіжках простих українців не позначиться, однак їм все ж доведеться заплатити.

- Великий бізнес, що купує електроенергію на гуртовому ринку (ринку на добу на перед), буде вкладати це підвищення у одиницю товару чи послуги, що виробляє і продає пересічному українцю. Врешті решт заплатять громадяни.

Професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича, доктор наук з державного управління Геннадій Рябцев в коментарі "Телеграфу" заявив, що для промисловості таке підняття є несуттєвим. Зате це рішення суттєво наблизить вирішення боргової проблеми. Наступний крок — за урядом, що має якнайшвидше скоротити перелік захищених споживачів, куди дивним чином потрапили підприємства, які не мають жодного відношення до критично важливих.

- Деякі ЗМІ почали писати, що НКРЕКП вже збільшила тариф на передачу. Це не так. Наразі схвалено лише проєкти постанов щодо відповідних тарифів (передача та диспетчеризація для НЕК та розподіл для "обленерго"). Далі буде обговорення і вже тільки потім остаточне прийняття. Зазвичай тарифи приймаються у грудні.