Тарифи на світло завищені? У Раді хочуть з’ясувати правильність їх нарахування

А також з'ясувати причину заборгованостей

В Україні пропонують створити комісію, яка перевірить правдивість та обґрунтованість встановлених на світло тарифів. І розслідує можливі порушення під час їх розрахунків.

Про це свідчить зареєстрована постанова №2146 про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування ситуації із формуванням цін і тарифів на енергоресурси та комунальні послуги.

У документі йдеться, що комісія матиме кілька завдань, які покликані врегулювати питання зростання тарифу на електроенергію.

Основні з них:

дослідження економічної обґрунтованості цін на електричну енергію для побутових споживачів, що встановлювалися Кабінетом Міністрів України у 2023 – 2024 роках;

розслідування можливих фактів порушення законодавства України під час розрахунку цін на електричну енергію для побутових споживачів.

Також робота цієї комісії, за її створення, має поширюватись і на комунальний газ, його транспортування тощо. До того ж до основних питань включено з'ясування причин заборгованостей серед промислових та побутових споживачів.

Зауважимо, що ініціатором цієї постанови виступає нардеп "Батьківщини" Кучеренко Олексій, якого запропоновано на роль голови Тимчасової слідчої комісії. Натомість заступником пропонують призначити депутата "Слуги народу" Медяника В’ячеслава.

Нагадаємо, що опалення електричним обігрівачем за новими тарифами не усім по кишені.

Раніше "Телеграф" розповідав, як підвищать тарифи на комуналку в Україні у 2025 році.