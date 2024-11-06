Названо причину через яку тариф на електроенергію в Україні може зрости (відео)

Тривожна новина для всіх споживачів

В Україні може значно зрости тариф на електроенергію для населення. Це одна з євроінтеграційних вимог і її обов’язково потрібно буде виконати.

Про це журналістам заявив нардеп Богдан Кіцак. Він наголосив на тому, що українцям доведеться "адаптуватися" до нових реалій.

Як відомо, з 1 червня 2024 року в Україні змінилися тарифи на електроенергію для побутових споживачів. Відповідне рішення було ухвалено 31 травня. Наразі українці платять 4,32 гривні за 1 кВт-годину. Цей тариф має діяти до 30 квітня 2025 року.

Однак, за словами нардепа Богдана Кіцака, тариф на електроенергію в Україні може зрости до 6,5 грн/кВт-год. Причиною цього стануть євроінтеграційні вимоги.

"Це буде довготривала процедура поступового підвищення. Але це все може відбуватися в практичній площині тільки на фоні, якщо нас постійно будуть економічно підтримувати або якщо почнеться процедура російських репарацій", — сказав нардеп.

За його словами, українцям доведеться адаптуватися, адже оплата за електроенергію в Україні значно нижча, ніж у ЄС, навіть із урахуванням диференціації зарплат та пенсій.

Який тариф діє для власників двофазних лічильників

Для власників двозонних лічильників тариф поділяється на дві частини, а саме:

денний тариф – з 7:00 до 23:00 – становить 4,32 гривні за кіловат-годину;

– з 7:00 до 23:00 – становить 4,32 гривні за кіловат-годину; нічний –з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Який тариф діє для власників електричних опалювальних котлів

З 1 жовтня по 30 квітня наступного року діятиме знижений тариф на електроенергію для побутових споживачів, які мешкають у житлових будинках, обладнаних в установленому порядку електричними опалювальними котлами, повідомляє Yasno.

Для цих споживачів буде тариф 2,64 грн/кВт*год (з ПДВ), але за умови, що споживання електроенергії не перевищуватиме 2000 кВт*год на місяць (включаючи весь обсяг споживання). У разі, якщо буде використано понад 2000 кВт*год. на місяць, автоматично запрацює тариф 4,32 грн/кВт*год. (з ПДВ) за весь місячний обсяг споживання.

Раніше місячний ліміт споживачів, будинки яких обладнані електричними установками та двозонними лічильниками (встановлений НКРЕКУ), становив 3000 кВт*год. на місяць – цього обсягу вистачало для опалення електрикою будинку площею до 100 квадратних метрів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вже після завершення цьогорічного опалювального сезону в Україні можуть підвищити вартість комунальних послуг. Це передбачено у меморандумі з МВФ.