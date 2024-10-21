Скільки коштує опалення електричним обігрівачем за новими тарифами

Це залежить від типу приладу

В Україні вже розпочався черговий опалювальний сезон. Проте багато українців вимушені з різних причин використовувати електричні обігрівачі, що з новими тарифами на світло може влетіти в копійку.

"Телеграф" вирішив підрахувати, скільки зараз буде коштувати обігрів житла за допомогою електричного обігрівача. Для прикладу візьмемо прилад потужністю 2 кВт. Саме такі найчастіше використовують споживачі.

Як відомо, з 1 червня 2024 року в Україні змінились тарифи на електроенергію для побутових споживачів. Відповідне рішення було прийнято 31 травня. Зараз українці сплачують 4,32 гривні за 1 кВт-годину. Цей тариф має діяти до 30 квітня 2025 року.

Таким чином година роботи такого обігрівача буде коштувати 8,64 гривні. Варто зазначити, що від типу пристрою залежить час, який знадобиться для обігріву приміщення.

Наприклад, масляний обігріває кімнату площею 20 кв.м. За 1,5 години, використовуючи 3 кВт електроенергії. Це буде коштувати 12,96 гривні.

Конвектору для обігріву тієї площі потрібно 4 години (34,56 гривні), тепловентилятору та інфрачервоному — 1 година (8,64 гривні).

Варто зазначити, що це залежить від багатьох факторів. Тому в реальності цифри можуть дещо відрізнятися.

Нагадаємо, Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) пропонує переглянути "прайс-листи" на електроенергію з 1 листопада поточного року. Це означає, що громадянам України, ймовірно, доведеться платити більше, ніж раніше.