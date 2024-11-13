Заплатят все. В Украине вырастут тарифы на передачу электричества, что это значит

НЭК "Укрэнерго" подняло тарифы, какое это влияние будет иметь на рядового украинца

С 1 января 2025 года чуть больше четверти – до 665,26 грн/МВт-час – возрастет тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче электроэнергии. Соответствующее решение 13 ноября приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Было ли время такое повышение, какое влияние оно будет иметь на бизнес и как использует средства национальная энергетическая компания "Телеграфа" объяснил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Среди ряда вопросов, рассмотренных НКРЭКУ, на очередном заседании были и несколько проектов по установлению тарифов для "Укрэнерго". В том числе и услуги по передаче электрической энергии. Национальная энергетическая компания предлагала повышение почти вполовину – до 783,71 грн/мВт-ч. Утверждена была более низкая цифра – 665,26 грн/МВт-ч, то есть повышение состоится на уровне 25,8%.

- Кажется, еще в 2021 году НЭК "Укрэнерго" говорили о необходимости повышения этого тарифа на передачу электрической энергии до уровня 600-700 грн/МВт-час, — отметил в комментарии нашему изданию Юрий Корольчук. – И на полученные дополнительно средства у компании были большие планы по строительству подстанций в Харькове, Одессе и т.д. Но возникал вопрос, будут ли они успевать осваивать эти увеличенные суммы, потому что мало было их получить, нужно было и выполнить работы, а не просто держать на счетах.

– То есть компания планировала вкладываться в развитие, но сейчас ситуация изменилась?

– В идеале да, но, по моему мнению, "Укрэнерго" на тот момент хватало установленного тарифа. Сейчас при обосновании повышения компания может апеллировать к разрушениям, которые подвергаются системе из-за вражеских обстрелов, и говорить о необходимости восстановления. Но эти затраты в указанный тариф на передачу электроэнергии не должны включаться, поэтому эти разговоры это манипуляция. И здесь следует понимать, каким образом НЭК полученные средства будут тратить. Кажется, 30 млрд гривен (это 46%) будут направлены на выполнение специальных обязательств по обеспечению общественных интересов, а это компенсация производителям электроэнергии "по зеленому тарифу". То есть они продают его государству по одной цене, а реально она выше, и эта разница и покрывается за счет "Укрэнерго". За период полномасштабного вторжения уже накопились перед крупными предприятиями долги, их нужно гасить. Если раньше это могли делать и делали с помощью кредитов, то сейчас получить их невозможно, поэтому возникла необходимость повышения тарифов.

- На населении это повышение никоим образом не сказывается, может ли опосредствованное влияние из-за увеличения расходов бизнеса, промышленности?

– Действительно, тариф на электроэнергию для населения – это отдельная история. Но фактически эти деньги, заложенные в повышении тарифа на услуги по передаче электрической энергии, оплатит весь рынок. Потому что бизнесу нужно будет где-то взять эти деньги, соответственно он будет вынужден поднимать стоимость товаров и услуг. Если новый тариф будет применяться с 1 января, то пересмотра цен можно ожидать по предыдущей практике примерно за три месяца, то есть ближе к весне.

Председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, в комментарии "Телеграфу" рассказал, что Укрэнерго имеет два долговых обязательства: 26,31 млрд грн перед ГП "Гарантированный покупатель" — услуга за увеличение доли ВИЭ для покрытия долговых обязательств перед производителями электроэнергии по "зеленому" тарифу и 825 млн долларов США перед МВФ по зеленым облигациям. К тому же, все еще продолжается ремонтная кампания 2022-23 годов.

– Именно поэтому, Укрэнерго необходимо поднятие тарифа на передачу электрической энергии для обеспечения своих финансовых обязательств и продления ремонтной кампании.

По его словам, прямо это на платежках простых украинцев не отразится, однако им все же придется заплатить.

- Большой бизнес, покупающий электроэнергию на оптовом рынке (рынок в сутки наперед), будет вкладывать это повышение в единицу товара или услуги, который производит и продает рядовому украинцу. В конце концов, заплатят граждане.

Профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев в комментарии "Телеграфу" заявил, что для промышленности такое поднятие несущественно. Зато это решение приблизит решение долговой проблемы. Следующий шаг — за правительством, которое должно как можно скорее сократить перечень защищенных потребителей, куда странным образом попали предприятия, не имеющие никакого отношения к критически важным.

- Некоторые СМИ начали писать, что НКРЭКУ уже увеличила тариф на передачу. Это не так. Одобрены только проекты постановлений относительно соответствующих тарифов (передача и диспетчеризация для национальных энергетических компаний и распределение для "облэнерго"). Дальше будет обсуждение и уже только потом окончательное принятие. Обычно тарифы принимаются в декабре.