Держоператор тилу "на порожньому місці" витратив 86 млн грн, – експерт

Скандал з нібито неякісними м’ясними консервами для ЗСУ отримав своє логічне продовження: замість постачальника, який не влаштовував Державний оператор тилу (ДОТ), з’явився новий, але він отримав держзамовлення не публічно, а вартість його послуг буде більшою на 86 мільйонів гривень, ніж було раніше.

Про це повідомив експерт, заступник директора "Агентства моделювання ситуацій" Олексій Голобуцький.

Він, зокрема, проаналізував розвиток подій після того, як у жовтні ДОТ лише на основі маніпулятивної статті у медіа розірвав контракт із постачальником їжі для ЗСУ на Донецькому напрямку — компанією "Трейд Граніт Інвест".

Голобуцький прослідкував за тим, якому постачальнику і за якими цінами ДОТ після цього віддав контракт.

Виявилось, що Державний оператор тилу 18 листопада уклав договір із ТОВ "Контракт Продрезерв 5", але там ціна комплекту харчових продуктів вже було 120 грн.

Це при тому, що "Трейд Граніт Інвест" постачав комплекти у Донецьку область по 107,94 гривні.

І все це при тому, зазначив Голобуцький, що під час тендеру була пропозиція на 86 млн гривень нижча, але ДОТ її відхилив.

"Це не те що дивно, а просто обурливо, адже ДОТ, як папуга, повторює, що він економить багато грошей. То де тут економія? Скільки Жумаділов буде брехати? А якщо він хоче сказати, що у цьому нічого кримінального нема, тоді чому від громадськості прихований каталог продуктів від цих нових переможців тендерів? Тобто ми маємо вірити ДОТу на слово, що продукти тепер будуть за такою самою ціною чи навіть нижчою? Ну то покажіть. Інакше як пояснити втрату 86 мільйонів на порожньому місці – лише тому, що ДОТу не сподобався один постачальник? Тепер це так робиться?" — обурився Голобуцький.

Експерт також зауважив, що у жовтні цього року ДОТ поновив практику приховування цін і постачальників харчів. Відтак на платформі Prozorro тепер неможливо дізнатись, хто з постачальників їжі для армії переміг і на яких умовах.

Він також ставить питання: якою є гарантія того, що за завищеними цінами продукти тепер будуть якісними? За даними Голобуцького, Державний оператор тилу зараз вирішив взагалі не згадувати питання якості харчів для ЗСУ.