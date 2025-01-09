"Шахтар" на зборі в Туреччині: розклад, трансляції та результати матчів (відео)

Гірники проведуть три спаринги на першому етапі збору

Донецький "Шахтар" продовжує підготовку до другої частини сезону 2024/25. До речі, на Гірників у січні чекають ключові матчі в Лізі чемпіонів.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, трансляції та результати матчів Гірників на першому турецькому зборі у 2025 році. Першим суперником донеччан стане загребське "Динамо".

Розклад, трансляції та результати контрольних матчів "Шахтаря" на зборі в Туреччині (оновлюється)

Четвер, 9 січня

"Шахтар" — "Динамо" (Загреб) — 16:00

Середа, 15 січня

"Шахтар" — Лудогорець

"Шахтар" — ЦСКА (Софія)

Додамо, що трансляція всіх спарингів "оранжево-чорних" на зборі в Туреччині доступна на YouTube-каналі "Шахтаря" та в мобільному додатку FC Shakhtar (App Store та Google Play) у розділі Live.

Нагадаємо, за підсумками шести турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 4 очки. У першому турі донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім Гірники програли "Арсеналу" (0:1), після чого перемогли "Янг Бойз" (2:1). У 5-му турі донеччани програли ПСВ (2:3), після чого не зуміли дати бій "Баварії" (1:5).