Госоператор тыла "на пустом месте" потратил 86 млн грн, — эксперт

Скандал с якобы некачественными мясными консервами для ВСУ получил свое логическое продолжение: вместо поставщика, который не устраивал Государственный оператор тыла (по-украински — ДОТ), появился новый, но он получил госзаказ не публично, а стоимость его услуг будет больше на 86 миллионов гривен, чем было ранее.

Об этом сообщил эксперт, заместитель директора "Агентства моделирования ситуаций" Алексей Голобуцкий.

Он, в частности, проанализировал развитие событий после того, как в октябре ДОТ только на основе манипулятивной статьи в медиа разорвал контракт с поставщиком еды для ВСУ на Донецком направлении — компанией "Трейд Гранит Инвест".

Голобуцкий проследил за тем, какому поставщику и по каким ценам ДОТ после этого отдал контракт.

Оказалось, что Государственный оператор тыла 18 ноября заключил договор с ООО "Контракт Продрезерв 5", но там цена комплекта продуктов питания уже была 120 грн.

Это при том, что "Трейд Гранит Инвест" поставлял комплекты в Донецкую область по 107,94 гривен.

И все это при том, отметил Голобуцкий, что во время тендера было предложение на 86 млн гривен ниже, но ДОТ его отклонил.

"Это не то что странно, а просто возмутительно, ведь ДОТ, как попугай, повторяет, что он экономит много денег. Так где здесь экономия? Сколько Жумадилов будет врать? А если он хочет сказать, что в этом ничего криминального нет, тогда почему от общественности скрыт каталог продуктов от этих новых победителей тендеров? То есть мы должны верить ДОТу на слово, что продукты теперь будут по такой же цене или даже ниже? Ну так покажите. Иначе как объяснить потерю 86 миллионов на пустом месте — только потому, что ДОТу не понравился один поставщик? Теперь это так делается?" — возмутился Голобуцкий.

Эксперт также отметил, что в октябре этого года ДОТ возобновил практику сокрытия цен и поставщиков продуктов. Поэтому на платформе Prozorro теперь невозможно узнать, кто из поставщиков еды для армии победил и на каких условиях.

Он также задает вопрос: какова гарантия того, что по завышенным ценам продукты теперь будут качественными? По данным Голобуцкого, "Государственный оператор тыла" сейчас решил вообще не вспоминать вопрос качества продуктов для ВСУ.