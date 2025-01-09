Справжньої зими не чекати? Синоптик розповів, якою буде погода в другій половині січня

Похолодання буде нетривалим

На початку січня в Україні встановилася майже березнева погода. А в другій половині місяця теж переважатиме плюсова температура.

Про це "Телеграфу" розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач. За його словами, протягом дня майже завжди буде постійний "плюс", а вночі інколи "мінус".

Синоптик наголосив, що з середини місяця посиляться опади і майже відразу відбудеться зниження температури. Щоправда, воно буде не суттєве і протримається до кінця другої декади та зачепить один-два дні третьої декади січня.

Також Деркач прогнозує, що третя декада січня не буде кардинально відрізнятись від попередньої. За його словами, в перші пару днів очікується похолодання, а далі буде підвищення температури.

"Протягом доби практично постійно буде "плюс", окрім нічних годин. В середині цього відрізку висока ймовірність опадів (два-три дні). На кінець січня також не варто чекати зниження температури. Загалом, січень 2025 буде досить теплим, як для зими", — підкреслив синоптик.

Нагадаємо, Україну після помітного потепління на початку цього тижня знову повернеться зимова погода. В неділю, 12 січня, в деяких регіонах України очікується мінусова температура та сніг.