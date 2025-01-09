У Сумському ТЦК чоловіка побили до смерті: суд відпустив підозрюваного

У суді вирішили задовольнити клопотання прокуратури

Ковпаківський районний суд міста Суми прийняв рішення відпустити на волю підозрювану у вбивстві людини в ТЦК, яке трапилося ще наприкінці грудня 2024 року.

Про це повідомляє "Суспільне". За даними ЗМІ, суд вирішив задовольнити відповідне клопотання прокуратури ще 2 січня – за день до цього загиблого чоловіка поховали.

1 січня 2025 року військовослужбовцю повідомили про підозру у вбивстві, вчиненому з необережності (ч. 1 ст. 119 КК України), та обрали йому запобіжний захід. Сумська спеціалізована прокуратура у якості запобіжного заходу запросила особисті зобов’язання.

Що сталося у Сумському ТЦК

Нагадаємо, трагедія сталася у Сумах за два дні до Нового, 2025 року. За даними ЗМІ, загиблим виявився 40-річний Євген Криводуб. Його тітка, Наталія Скачедуб, заявила, що 29 грудня, близько 15:00, Євген зателефонував своїй цивільній дружині з незнайомого номера та сказав, що його забрали до ТЦК. Там, за його словами, він уже пройшов ВЛК і готувався йти воювати. Більше зв’язку з ним не було, заявила жінка.

Наступного дня рідні Євгенія зателефонували на цей номер — їм сказали, що чоловік нібито випив півлітра горілки, після чого йому стало погано і його відвезли до лікарні. Рідні Євгенія почали шукати його по всіх медичних закладах та знайшли в обласній лікарні. Лікарі заявили, що чоловіка привезли з черепно-мозковою травмою, а після операції він впав в кому і помер 31 грудня о 07:30.

За цим фактом порушено кримінальне провадження. У ГУНП України в Сумській області заявили, що між загиблим та одним з військовослужбовців виник конфлікт, під час якого останній не стримав гніву та завдав жертві тілесних ушкоджень. Водночас в обласному ТЦК та СП заявили, що конфлікт стався між нібито двома цивільними, а військові тут ні до чого.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Вінниці повідомили про підозру військовослужбовцю РТЦК та СП, який вдарив чоловіка. Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.