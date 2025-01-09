Таропрогноз на 10 січня 2025: виберіть карту та дізнайтесь, що на вас чекає в п’ятницю

Карти обіцяють приємні сюрпризи

П’ятниця, 10 січня, обіцяє бути сприятливим днем для багатьох. Одні відзначать для себе закінчення неприємностей, на інших чекають приємні зустрічі та якісь сприятливі звістки. Також цей день буде сприятливий для роботи.

Такий прогноз дають карти Таро, які випали у розкладі від "Телеграфа" на п’ятницю.

Виберіть одну з карт на фото, щоб дізнатися, чого чекати саме Вам:

Дізнайтесь, яка це була карта:

Зліва направо — Король кубків, Паж кубків, Королева пентаклів

Король Кубків

Це надзвичайно хороша карта, яка передбачає кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолоджуйтеся цим днем, такі зараз рідко кому випадають. Також є шанс, що сьогодні Ви зустрінете когось особливого.

Паж кубків

Ця карта обіцяє нові емоції та враження. Можливо, у Вас буде приємна зустріч чи надійдуть хороші новини. Не соромтеся пробувати нове, бути романтичним і ризикованим, — успіх на Вашому боці.

Королева пентаклів

Впевненість і практичність — ось під яким гаслом пройде для Вас цей день. Карта каже, що Ваша робота добре окупиться, Ви будете плідно працювати для свого добробуту та щастя близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

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