Оштрафували, але не на 17 тисяч: на Хмельниччині чоловік намагався ухилитись від мобілізації

Ухилянт пішов на угоду зі слідством

В Хмельницькій області військовозобов'язаного оштрафували за ухилення від мобілізації на 6 тисяч гривень. Чоловік також намагався підробити документи.

Про це йдеться в копії вироку з Єдиного державного реєстру судових рішень.

В документі зазначається, що будучи військовозобов`язаним, переданий з обліку призовників по досягненню 27-річного віку, для постановки на військовий облік в Кам`янець-Подільський РТЦКіСП підсудний особисто не з`явився у військкомат.

Також з метою уникнення призову за мобілізацією він домовився про виготовлення тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та надав невстановленій особі свої анкетні дані та фотокартку.

Підсудний отримав від подільника підробку з неправдивими даними щодо непридатності до проходження військової служби за станом здоров`я. Фальшивий документ ухилянт пред`явив працівникам Кам`янець-Подільського РТЦКСП, які проводили оповіщення на вулиці.

Чоловік визнав себе винним та пішов на угоду зі слідством. Сторони погодилися на призначення покарання у вигляді штрафу в розмірі трьохста п`ятдесяти п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 6035 гривень.

Нагадаємо, член оборонного комітету Ради Федір Веніславський наголосив, що підлітки, які не стануть на військовий облік у 17-річному віці, муситимуть сплатити штраф.