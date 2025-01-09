Бойко — не лідер, Арестович — не конкурент? Чому в ОПЗЖ зроблять, як скаже Зеленський

У забороненій політичній силі розуміють потребу повного ребрендингу

Попри повномасштабну війну з Росією, заборону діяльності партії ОПЗЖ ("Опозиційна платформа — за життя"), проросійські меседжі, окупацію та знищення східної та частини південної України, яка була головною аудиторією партії, деякі колишні лідери ОПЗЖ не втрачають надії зайти в майбутній парламент.

Співрозмовник "Телеграфу" в оточенні одного з керівників парламентської фракції ОПЗЖ, бізнесмена й ексглави адміністрації президента Сергія Льовочкіна повідомив, що вони вже робили власні заміри: "Біло-синє поле (так в ОПЗЖ називають виборців сходу та півдня. — Ред.) може бути до 30%, якщо з ним гарно працювати".

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Союз Залужного із Зеленським, камбек Льовочкіна, але без Арестовича: хто і як в Україні (не)готується до виборів".

Він додає, що для багатьох стане сюрпризом, що у Львові теж за них голосуватимуть. Слід зауважити, що зараз на заході Україні проживає значна частина переселенців із Донбасу, яким досі відгукуються наративи про мову, церкву, з якими нещодавно виступив Юрій Бойко.

У Льовочкіна розуміють, що потрібно робити повний ребрендинг, але поки не вирішено, як саме. Також питання, чи залишиться лідером політсили Юрій Бойко. Там не бачать інших явних лідерів на "біло-синьому полі". Колишнього радника Офісу президента, скандального Олексія Арестовича, який зробив низку проросійських заяв, навіть не розглядають як свого конкурента.

Джерело "Телеграфу" запевняє: попри все вони зможуть отримати до 100 мандатів у парламенті. Якщо визначаться із концепцією. Бо з меседжами все стабільно: свобода віросповідання, захист інтересів російськомовних і повернення демократичних правил.

Інших активних лідерів для цього електорату не з’явилось. Той же Арестович, як писав "Телеграф", може бути усунутий від виборів. Тому у колишніх з ОПЗЖ є шанси зберегти свій вплив.

"Якщо Зеленський нам скаже, що потрібна партія, ми зробимо", — каже джерело "Телеграфу".

Раніше ми писали, що на нішу ОПЗЖ націлився Дмитро Разумков зі своєю "Розумною політикою".