"Укрзалізниця" будь-які проблеми вирішує за рахунок клієнтів — відомий експерт-економіст про підвищення тарифу на 37%

Компанія-монополіст залишається неефективною, попри "захмарні" зарплати керівництва й відсутність реальних кроків підвищення ефективності

Підвищення тарифів "Укрзалізниці" на вантажні перевезення на 37% є звичайною практикою вирішення накопичених проблем за рахунок бізнесу, вважає відомий експерт з питань економіки Сергій Лямець. Він розкритикував останнє рішення менеджменту компанії-монополіста щодо збільшення тарифів.

"Це — така стратегія. Будь-які проблеми вирішувати за рахунок клієнтів. Тож я дуже вірю, що дорожчає дизель та електрика (як і для решти країни). Але також я вірю, що "Укрзалізниця" — це величезна монополія, справжній black box. І вона вчергове хоче вирішити свої проблеми за рахунок економіки", — зазначив Лямець у Facebook.

За словами експерта, компанія-монополіст залишається неефективною, попри "захмарні" зарплати керівництва й відсутність реальних кроків підвищення ефективності. Практика підвищення тарифів державного монополіста, на його думку, призведе лише до подальшого збільшення тарифів.

"Мине якихось пів року, і "Укрзалізниця" знову буде збитковою. Спершу затягне усю економіку, а потім і себе у збитки. Знову розкаже, як потрібно підвищувати тарифи", — прогнозує економіст.

Лямець зазначає, що державі необхідно "зруйнувати ганебні монополії", які роками вдають, що є ефективними компаніями, але постійно потребують підвищення тарифів, забуваючи про головну функцію — підтримання економіки України та підвищення конкурентоспроможності української продукції на світових ринках.

"Вони десятиліттями співають одну і ту саму пісню: які вони прозорі та ефективні, але тарифи занижені.Звісно, вони не звертають жодної уваги, що потім "ефективні менеджери" стають фігурантами корупційних злочинів", – зазначає експерт.