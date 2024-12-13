"Укрзализныця" любые проблемы решает за счет клиентов — известный эксперт-экономист о повышении тарифа на 37%

Компания-монополист остается неэффективной, несмотря на "заоблачные" зарплаты руководства и отсутствие реальных шагов повышения эффективности

Повышение тарифов "Укрзализныци" на грузовые перевозки на 37% является обычной практикой решения накопившихся проблем за счет бизнеса, считает известный эксперт по экономике Сергей Лямец. Он раскритиковал последнее решение менеджмента компании-монополиста относительно увеличения тарифов.

"Это такая стратегия. Любые проблемы решать за счет клиентов. Поэтому я очень верю, что дорожает дизель и электричество (как и для остальной страны). Но также я верю, что "Укрзалізниця" — это огромная монополия, настоящий black box. И она в очередной раз хочет решить свои проблемы за счет экономики", — отметил Лямец в Facebook.

По словам эксперта, компания-монополист остается неэффективной, несмотря на "заоблачные" зарплаты руководства и отсутствие реальных шагов повышения эффективности. Практика повышения тарифов государственного монополиста, по его мнению, приведет только к дальнейшему увеличению тарифов.

"Пройдет каких-нибудь полгода, и "Укрзализныця" снова будет убыточной. Сначала затянет всю экономику, а потом и себя в убытки. Снова расскажет, как нужно повышать тарифы", — прогнозирует экономист.

Лямец отмечает, что государству необходимо "разрушить позорные монополии", которые годами делают вид, что являются эффективными компаниями, но постоянно нуждаются в повышении тарифов, забывая о главной функции — поддержании экономики Украины и повышении конкурентоспособности украинской продукции на мировых рынках.

"Они десятилетиями поют одну и ту же песню: какие они прозрачные и эффективные, но тарифы занижены. Конечно, они не обращают никакого внимания, что потом "эффективные менеджеры" становятся фигурантами коррупционных преступлений", – отмечает эксперт.