Через народ тутсі у всьому світі подорожчають смартфони та ноутбуки

Збройний конфлікт у Конго може спричинити дефіцит електроніки

Світове виробництво електроніки опинилося під загрозою через збройний конфлікт між Демократичною Республікою Конго та Руандою. Угруповання "Рух 23 березня", що складається з представників народу тутсі, захопило контроль над територіями, де зосереджено 80% світових покладів колтану. Це мінерал, без якого неможливе виробництво комп'ютерів та мобільних телефонів.

Усі провідні виробники електроніки уважно стежать за розвитком подій у районі Великих озер. Про це йдеться у матеріалах міжнародних інформаційних агентств.

Колтанові родовища, золоті шахти та алмазні копальні наразі опинилися в зоні активних бойових дій. Угруповання М23 за підтримки регулярної армії Руанди захопило місто Гома та значну частину провінції Північне Ківу.

Особливу зацікавленість до ситуації проявляє Китай, який має власні позиції на колтанових родовищах регіону. Світові корпорації побоюються, що загострення конфлікту може призвести до перебоїв у постачанні стратегічної сировини.

Основні виробничі об'єкти та шахти з іноземним капіталом наразі охороняє приватна військова компанія Agemira, що складається переважно з французів і бельгійців. Втім, експерти не виключають подальшого загострення ситуації, що безпосередньо вплине на світовий ринок електронних пристроїв.

Що за мінерал колтан

Колтан – скорочена назва колумбіт-танталіту, рідкісного мінералу чорного або коричневого кольору. Це сировина, з якої отримують тантал – метал, що є критично важливим для виробництва електронних пристроїв.

У мобільних телефонах, планшетах та ноутбуках тантал використовується для створення конденсаторів, які дозволяють зберігати електричний заряд і зменшувати розмір пристроїв. 80% світових покладів колтану знаходяться в Демократичній Республіці Конго.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україна може зіткнутися з проблемами у виробництві дронів. Усе через дії Китаю, який скорочує постачання деяких компонентів.