Підніжка від Китаю: Україна може зіткнутися з проблемами у виробництві дронів, - Bloomberg

Україна шукає альтернативу

Китай скорочує постачання Україні дронів та компонентів для них. Це цілком може негативно вплинути на хід війни.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела. Зазначається, що китайські виробники вже почали обмежувати продажі ключових компонентів до США та Європи.

Зокрема, двигунів, батарей та контролерів польоту. За словами джерела, починається становлення нових експортних правил, остаточно їх можуть ввести вже найближчим часом. Нові обмеження можуть включати вимогу отримання ліцензій або повідомлення уряду про заплановані постачання.

Видання наголошує, що Україна, яка використовує китайські деталі, може опиниться в складній ситуації. До того ж дрони та їх виробництво стали стратегічно важливим в умовах війни, і це опиняється під загрозою.

За словами співрозмовника видання, на появу нових обмежень вплинуло загостренням торговельного конфлікту між Китаєм і США. Як відповідь на обмеження, накладені Вашингтоном на експорт мікросхем до Китаю, Пекін заборонив продаж товарів подвійного призначення американським компаніям. Багато західних країн уже шукають альтернативи китайським постачанням, але залежність від китайських виробників залишається значною.

Українські виробники активно використовують китайські компоненти для створення не тільки дронів, а й іншої зброї. Проте БПЛА грають важливу роль на полі бою. Зауважимо, що у липні 2023 року Китай вже оголосив заборону на експорт безпілотників для військового використання, заявляючи, що не підтримує жодну сторону конфлікту.

Через певний час Пентагон також вніс до чорного списку кілька китайських компаній, які, на його думку, пов’язані з армією КНР. Однак ці обмеження поки що не усувають загальну залежність від китайських технологій.

Як зазначив виконувач обов’язків голови Управління з координації санкцій Держдепартаменту США Том Вест, китайський експорт компонентів для дронів допомагає Росії завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України.

"КНР випереджає будь-яку країну світу в цьому експорті, сприяючи безпідставному руйнуванню Росією цивільної інфраструктури України", — сказав він.

Україна почала активний пошук альтернативних шляхів, звернувшись до Південної Кореї, Японії та Тайваню. Проте Китай залишається провідним виробником дешевих компонентів, але глобальні зусилля зі зменшення залежності від КНР продовжуються.

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