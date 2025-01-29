Из-за племени тутси во всем мире подорожают смартфоны и ноутбуки

Вооруженный конфликт в Конго может повлечь за собой дефицит электроники

Мировое производство электроники оказалось под угрозой из-за вооруженного конфликта между Демократической Республикой Конго и Руандой. Группировка "Движение 23 марта", состоящая из представителей народа тутси, захватила контроль над территориями, где сосредоточено 80% мировых залежей колтана. Это минерал, без которого невозможно производство компьютеров и мобильных телефонов.

Все ведущие производители электроники пристально смотрят за развитием событий в районе Великих озер. Об этом говорится в материалах международных информационных агентств.

Колтановые месторождения, золотые шахты и алмазные рудники оказались в зоне активных боевых действий. Группировка М23 при поддержке регулярной армии Руанды захватила город Гома и значительную часть провинции Северное Киву.

Особый интерес к ситуации проявляет Китай, имеющий собственные позиции на колтановых месторождениях региона. Мировые корпорации опасаются, что обострение конфликта может привести к перебоям в поставке стратегического сырья.

Основные производственные объекты и шахты с иностранным капиталом охраняет частная военная компания Agemira, состоящая преимущественно из французов и бельгийцев. Впрочем, эксперты не исключают дальнейшего обострения ситуации, непосредственно повлияющей на мировой рынок электронных устройств.

Что за минерал колтан

Колтан – сокращенное название колумбит-танталита, редкого минерала черного или коричневого цвета. Это сырье, из которого получают тантал – металл, критически важный для производства электронных устройств.

В мобильных телефонах, планшетах и ноутбуках тантал используется для создания конденсаторов, позволяющих сохранять электрический заряд и уменьшать размер устройств. 80% мировых залежей колтана находятся в Демократической Республике Конго.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украина может столкнуться с проблемами в производстве дронов. Все из-за действий Китая, который сокращает поставки некоторых компонентов.