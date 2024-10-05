В Конго на озері перекинулося пасажирське судно: відомо про десятки жертв (відео аварії корабля)

Причиною трагедії побічно стали бойові дії у провінції, які ведуться між урядовими військами та повстанцями

В Конго 4 жовтня сталася трагедія на озері Ківу – невелике пасажирське судно MV Merdy перекинулося за 700 метрів від берега. Судно було перевантажене – на його борту перебувало 278 пасажирів, щонайменше 78 людей загинули, а десятки вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters. Зазначається, що MV Merdy здійснювало пасажирські перевезення по озеру, через небезпеку на наземних маршрутах на борт довелося взяти дуже багато пасажирів, трагедія сталася на підході до порту Кітуку.

Судно перевантажили у понад три рази – 278 пасажирів замість 80. MV Merdy перекинулося на очах десятків людей, які чекали на рідних та близьких на пристані порту Кітуку. Після оверкілю (перекидання) судно затонуло буквально за кілька секунд.

Губернатор провінції Південне Ківу Жан-Жак Пурісі заявив, що знайдено тіла 78 загиблих. Він припустив, що точніші дані будуть відомі через кілька днів, оскільки пошукова операція не виявила десятків пасажирів живими або мертвими.

Видання зазначає, що причиною трагедії побічно стали бойові дії у провінції, які ведуться між урядовими військами та повстанцями. Бої зробили дороги небезпечними: зокрема торгові вантажівки, які перевозять продовольство та інші припаси, піддаються обшукам, тому торговці намагаються подорожувати та перевозити вантажі через озеро Ківу.

Як раніше писав "Телеграф", у Китаї затонув новий атомний підводний човен. Це сталося біля Уханя у провінції Хубей наприкінці травня або на початку червня. За даними ЗМІ, це був перши підводний човен нового класу "Чжоу". Причини аварії невідомі. Ні армія КНР, ні місцева влада не визнали цей епізод. Військово-морські сили Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) намагалися приховати інцидент.