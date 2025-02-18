Вдасться зекономити: які мобільні тарифи можна обрати пенсіонерам

Пенсіонерам в Україні дорого платити за мобільний зв’язок, але в деяких операторів є спеціальні тарифи

Через постійне зростання цін на послуги мобільного зв’язку українським пенсіонерам стає все складніше оплачувати рахунки операторів. Багато з них отримують мінімальну пенсію, яка ледь покриває витрати на комунальні послуги, ліки та продукти, тож витрати на мобільний зв’язок стають додатковим фінансовим тягарем.

Стандартні тарифи українських операторів зараз стартують від 200–300 грн на місяць, що для багатьох пенсіонерів є суттєвою сумою. Деякі з них змушені відмовлятися від мобільного інтернету або шукати альтернативні варіанти, щоб скоротити витрати. Втім, деякі мобільні оператори пропонують пільгові тарифи або додаткові знижки для людей похилого віку.

Київстар має тарифний план LOVE UA Комфорт для людей 60+ та осіб з інвалідністю I–III груп, де за 140 грн/міс доступні безлімітні дзвінки всередині мережі, 60 СМС та 6 ГБ мобільного інтернету. Підключити тариф можна в найближчому магазині Київстар за наявності паспорта/ID-картки та ідентифікаційного коду. Для людей з інвалідністю додатково потрібні посвідчення особи з інвалідністю або довідка МСЕК із зазначенням групи інвалідності.

Vodafone не має спецтарифів, однак заявляє, що найдешевший пакет Turbo з урахуванням акційної вартості обійдеться в 100 грн/міс. Оператор пропонує пакети з безлімітними розмовами всередині мережі і не тільки. Діє акція для абонентів, що перейшли з інших мереж.

Пакет Turbo від Vodafone

Lifecell наразі має найвигідніший тариф "Потужний" за 150 грн/міс. Він також діє тільки для абонентів, що перенесли номер. Обіцяють безлім інтернету та дзвінків всередині мережі.

Пакет "Потужний" від Lifecell

Раніше "Телеграф" розповідав, що пенсійний тариф від Київстару викликав неоднозначну реакцію у українців. Причина в тому, що літні люди мають самі прийти до магазину, щоб оформити підключення.