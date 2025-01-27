Торкнеться не всіх. Коли та на скільки піднімуть тарифи lifecell

Підвищення цін не зачепить деяких абонентів оператора

Мобільний оператор lifecell анонсував підвищення вартості тарифів у середньому на 34%, проте зміни торкнуться не всіх абонентів. Для частини користувачів, зокрема тих, хто перейшов за програмою MNP, тарифи залишаться незмінними.

Зміни відбуватимуться поступово з 5 лютого до 20 березня 2025 року та включатимуть перегляд умов більшості тарифних планів. Про це повідомляє пресслужба lifecell.

Від 5 лютого оператор перегляне умови та вартість 4-тижневих пакетів у восьми тарифних планах: "Смарт Лайф", "Просто Лайф", "Вільний Лайф", "Потужний", "Дзвінкий БЕЗМЕЖ", "Вільний Лайф. Регіон", "Platinum Лайф" та "Жара Лайт 2022". До цих тарифів також припинять підключення нових абонентів.

З 17 лютого по 20 березня закриють низку тарифних планів, зокрема "Шкільний Лайф", "Пільговий" та "Жара Лайт". 19 лютого зміниться вартість послуг у тарифах "Ґаджет".

Абоненти можуть зменшити витрати завдяки опції "Тарифна підписка". За умови оплати 12 або 6 пакетів послуг наперед користувачі отримають знижку 15% або 10% відповідно. Додатково компанія пропонує розстрочку платежу на три місяці.

Підвищення цін не зачепить нових MNP-абонентів, які перенесли номер до lifecell за акцією "сТОП-ціна". Для них вартість тарифу зафіксована до кінця 2025 року.

У компанії пояснюють перегляд тарифів зростанням витрат на електроенергію, пальне, оренду та податки. Останнє підвищення цін відбулося у вересні 2023 року та стосувалося лише 15% абонентів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що не так з тарифами "Київстар", Vodafone та lifecell. Експерт пояснив, чому так "хитро" ростуть ціни на зв’язок, чи нормально це, та зробив прогноз щодо майбутніх трендів