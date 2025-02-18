Удастся сэкономить: какие мобильные тарифы можно выбрать пенсионерам

Пенсионерам в Украине дорого платить за мобильную связь, но у некоторых операторов есть специальные тарифы

Из-за постоянного роста цен на услуги мобильной связи украинским пенсионерам становится все сложнее оплачивать счета операторов. Многие получают минимальную пенсию, которая едва покрывает расходы на коммунальные услуги, лекарства и продукты, поэтому расходы на мобильную связь становятся дополнительным финансовым бременем.

Стандартные тарифы украинских операторов сейчас стартуют от 200–300 грн в месяц, что для многих пенсионеров является существенной суммой. Некоторые из них вынуждены отказываться от мобильного Интернета или искать альтернативные варианты, чтобы сократить расходы. Впрочем, некоторые мобильные операторы предлагают льготные тарифы или дополнительные скидки для пожилых людей.

У Киевстара есть тарифный план LOVE UA Комфорт для людей 60+ и лиц с инвалидностью I–III групп, где за 140 грн/мес доступны безлимитные звонки внутри сети, 60 СМС и 6 ГБ мобильного интернета. Подключить тариф можно в ближайшем магазине Киевстар при наличии паспорта/ID-карты и идентификационного кода. Для людей с инвалидностью дополнительно требуются удостоверения личности с инвалидностью или справка МСЭК с указанием группы инвалидности.

Vodafone не имеет спецтарифов, однако заявляет, что самый дешевый пакет Turbo с учетом акционной стоимости обойдется в 100 грн/мес. Оператор предлагает пакеты с безлимитными разговорами внутри сети и не только. Действует акция для абонентов, перешедших из других сетей.

Пакет Turbo от Vodafone

У Lifecell сейчас самый выгодный тариф "Потужний" за 150 грн/мес. Он также действует только для абонентов, перенесших номер. Обещают безлим Интернет и звонков внутри сети.

Пакет "Потужний" от Lifecell

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пенсионный тариф от Киевстара вызвал неоднозначную реакцию у украинцев. Причина в том, что пожилые люди должны сами прийти в магазин, чтобы оформить подключение.