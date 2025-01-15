Дешевого тарифу для пенсіонерів не буде? Що про це кажуть у Vodafone (фото)

Є багато факторів, через які не завжди вдається здійснити це

Українці почали вимагати від операторів звʼязку тарифи для пенсіонерів. У компанії Vodafone кажуть, що працюють над тим, аби послуги були доступні кожному.

Відповідний коментар компанія оприлюднила під дописом у соцмережах. Там люди пропонували зменшити тариф для пенсіонерів до 100 грн.

У Vodafone наголосили на тому, що вони розуміють важливість доступних тарифів для пенсіонерів.

"Хоча наразі такого тарифу немає, ми завжди працюємо над новими рішеннями, щоб зробити наші послуги доступними для різних категорій абонентів", — йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що вони постійно працюють над оновленням переліку доступних тарифів з оптимальним наповненням, ціна за які влаштувала б кожного, але є багато факторів, через які не завжди вдається здійснити це.

Варто додати, що в іншого оператора мобільного звʼязку є така послуга. Мова йде за компанію "Київстар". Оператор "Київстар" пропонує привабливий пільговий тариф для пенсіонерів. Як його оформити — читайте в матеріалі "Телеграф" за посиланням.

Раніше "Телеграф" розповідав, що користувачі Vodafone масово скаржаться на якість інтернету.