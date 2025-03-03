Нова фабрика "Філіп Морріс" на Львівщині вийшла на планову потужність

На фабриці створені робочі місця, на які релоковано працівників з харківського підприємства компанії

"Філіп Морріс Україна" вивела на планову потужність нову фабрику на Львівщині, яка була запущена у травні 2024 року. Тут встановлено 5 виробничих ліній, усі вже введені в експлуатацію. Їхня планова потужність становить 10 млрд штук сигарет на рік.

"З січня цього року наша фабрика вийшла на повну потужність. Це означає, що ми можемо повністю забезпечувати український ринок власне виробленою продукцією, – прокоментував Максим Барабаш, генеральний директор "Філіп Морріс Україна". – Також з початку 2025 року ми повністю завершили контракт з компанією-партнером в Україні, що понад два роки виробляла продукцію під нашими брендами. Вдячні колегам за співпрацю, адже завдяки цьому партнерству ми змогли зберегти виробництво в Україні та продовжували платити тут податки".

За словами Барабаша, інвестиції компанії в Україні не обмежуються лише фабрикою. У 2025 році "Філіп Морріс" планує додатково інвестувати 60 млн грн у повноцінне велике укриття для персоналу на території фабрики, щоб люди могли перебувати там у комфорті та безпеці тривалий час. Роботи з облаштування укриття вже розпочалися, завершення будівництва планується до травня 2025 року.

"Філіп Морріс" інвестувала 30 мільйонів доларів США в запуск львівської фабрики. На ній створено 250 робочих місць, на які вже повністю релоковано працівників з харківського підприємства компанії.

Окрім того, компанія допомогла модернізувати наявне укриття на території Львівської міської територіальної громади. Вартість робіт становить приблизно 1,3 мільйона гривень.

Довідка

Philip Morris International (PMI) є провідною міжнародною тютюновою компанією, що має на меті створення майбутнього без тютюнового диму. Асортимент бездимних продуктів PMI включає системи для електричного нагрівання тютюну, нікотиновмісні POD-системи, а також продукти з нікотином для перорального прийому.

З 2008 року PMI інвестувала понад 12,5 мільярда доларів США в розробку, наукові дослідження та комерціалізацію інноваційних бездимних продуктів для повнолітніх курців, які інакше продовжували б курити, з метою повного припинення продажу сигарет.

Компанія "Філіп Морріс Україна" (ФМУ) працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала в економіку України понад 750 млн доларів США. У 2024 році компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, в яку інвестувала $30 млн і створила 250 робочих місць.

З початку повномасштабного вторгнення виділила понад 400 млн грн на гуманітарні проєкти.