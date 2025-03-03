Новая фабрика "Филип Моррис" во Львовской области вышла на плановую мощность

На фабрике созданы рабочие места, на которые релоцированы работники харьковского предприятия компании

"Филипп Моррис Украина" вывела на плановую мощность новую фабрику во Львовской области, запущенную в мае 2024 года. Здесь установлено 5 производственных линий, все уже введены в эксплуатацию. Их плановая мощность составляет 10 млрд штук сигарет в год.

"С января этого года наша фабрика вышла на полную мощность. Это означает, что мы можем полностью обеспечивать украинский рынок собственной производимой продукцией, — прокомментировал Максим Барабаш, генеральный директор "Филип Моррис Украина". — Также с начала 2025 года мы полностью завершили контракт с компанией-партнером в Украине, которая более двух лет производила продукцию под нашими брендами. Благодарны коллегам за сотрудничество, ведь благодаря этому партнерству мы смогли сохранить производство в Украине и продолжали платить здесь налоги".

По словам Барабаша, инвестиции компании в Украину не ограничиваются только фабрикой. В 2025 году "Филип Моррис" планирует дополнительно инвестировать 60 млн грн в полноценное большое укрытие для персонала на территории фабрики, чтобы люди могли находиться там в комфорте и безопасности длительное время. Работы по обустройству укрытия уже начались, завершение строительства планируется к маю 2025 года.

"Филип Моррис" инвестировала 30 миллионов долларов США в запуск львовской фабрики. На ней создано 250 рабочих мест, на которые уже полностью релоцированы работники харьковского предприятия компании.

Кроме того, компания помогла модернизировать существующее укрытие на территории Львовской городской территориальной громады. Стоимость работ составляет около 1,3 миллиона гривен.

Справка

Philip Morris International (PMI) является ведущей международной табачной компанией, цель которой — создание будущего без табачного дыма. Ассортимент бездымных продуктов PMI включает в себя системы для электрического нагрева табака, никотиносодержащие POD-системы, а также продукты с никотином для перорального приема.

С 2008 года PMI инвестировала более 12,5 миллиарда долларов США в разработку, научные исследования и коммерциализацию инновационных бездымных продуктов для совершеннолетних курильщиков, которые иначе продолжали бы курить, с целью полного прекращения продажи сигарет.

Компания "Филип Моррис Украина" (ФМУ) работает на украинском рынке с 1994 года и за это время инвестировала в экономику Украины более 750 млн долларов США. В 2024 году компания открыла новую фабрику во Львовской области, в которую инвестировала $30 млн и создала 250 рабочих мест.

С начала полномасштабного вторжения выделило более 400 млн грн на гуманитарные проекты.