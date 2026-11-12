Кому вигідна дискредитація СБУ під час війни: експерт розкритикував риторику медіа

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Інформаційні атаки на Службу безпеки України під час війни викликають запитання щодо відповідальності публічних експертів та медіа, які поширюють образливі характеристики керівництва української спецслужби. Про це заявив Володимир Цибулько, коментуючи матеріал політолога Володимира Фесенка, який процитував характеристику Олександра Поклада як "службового пса президента".

"Продовжують змішувати СБУ з брудом. Причому йдеться про спецслужбу, яка проводить успішні операції проти російського агресора і є однією з найбільш ненависних для Москви українських інституцій. Тепер Фесенко повторює образливі слова про керівника СБУ. Тут мимоволі згадується мем: здавалося, що дно вже досягнуто, але знизу постукали", — зазначив Володимир Цибулько.

За його словами, будь-які питання до діяльності керівництва СБУ мають розглядатися виключно на основі фактів та встановлених обставин, а не припущень.

"Найцікавіше, що сам Фесенко визнає: прямих юридичних звинувачень чи підозри щодо Поклада немає. Водночас у публічному просторі обговорюються припущення про можливі зв’язки керівництва СБУ з фігурантами кримінальних проваджень. Виникає закономірне питання: ми говоримо про об’єктивний аналіз чи про спробу сформувати негативне ставлення до конкретного керівника?" — заявив експерт.

Він наголосив, що в умовах війни необхідно розмежовувати законну критику діяльності правоохоронних органів та інформаційну риторику, яка може використовуватися ворогом.

"Росія системно намагається дискредитувати українські спецслужби, тому що вони завдають їй реальних втрат. І коли український інформаційний простір наповнюється образами на адресу керівництва СБУ, це створює додаткові можливості для російської пропаганди. Можна не погоджуватися з кадровими рішеннями президента, вимагати реформ і незалежного контролю. Але перетворювати дискусію про національну безпеку на змагання в образах — безвідповідально", — вважає Володимир Цибулько.