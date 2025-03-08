Гривня під ударом: як прорив росіян і криза допомоги США вплинули на валютний ринок

Обвал чи зростання? Як рішення США вплине на гривню найближчими днями.

Останні події на фронті та зміни у міжнародній підтримці України безпосередньо вплинули на валютний ринок. Після прориву російських військ на Курщині та невизначеності щодо подальшої військової допомоги США курс долара на чорному ринку почав коливатися, демонструючи нестабільність.

За даними сайту МінФін, станом на 8 березня офіційний курс долара та євро за курсом НБУ становить:

Долар США – 41,27 грн (-9 копійок)

– 41,27 грн (-9 копійок) Євро – 44,55 грн (+31 копійка)

Зниження офіційного курсу долара могло б вказувати на стабілізацію ринку, але реальна ситуація на чорному ринку демонструє протилежну тенденцію.

Курс валют у банках України

ПриватБанк:

Долар – 40,80 / 41,40

Євро – 44,00 / 45,00

Ощадбанк:

Долар – 41,05 / 41,55

Євро – 44,10 / 45,10

ПУМБ:

Долар – 41,00 / 41,60

Євро – 44,30 / 45,00

Чорний ринок: зростання долара в тіні

Попри офіційне зниження курсу долара, середній курс на чорному ринку в Києві на 8 березня виглядає так:

Долар – 41,20 / 41,30

– 41,20 / 41,30 Євро – 44,60 / 44,85

Чорний ринок демонструє тенденцію до зростання вартості валюти, що може бути пов’язано із підвищеним попитом на готівковий долар через побоювання щодо майбутньої економічної ситуації.

Чого чекати далі?

На подальшу динаміку валютного ринку впливатимуть кілька ключових факторів:

Розвиток ситуації на фронті – військові загрози можуть підштовхнути панічні настрої. Рішення США щодо допомоги – будь-які позитивні новини з Вашингтона можуть стабілізувати курс. Політика НБУ – регулятор може втрутитися для зниження тиску на гривню.

Поки що ситуація залишається напруженою, а курс долара на чорному ринку може продовжити зростання за умови відсутності позитивних новин.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українці можуть отримати пасивний дохід не лише поклавши гривню чи долар на депозит, а і купивши валюту та "забувши" про неї на певний період часу.