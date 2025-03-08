Гривна под ударом: как прорыв россиян и кризис помощи США повлияли на валютный рынок
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Обвал или рост? Как решение США повлияет на гривну в ближайшие дни.
Последние события на фронте и изменения в международной поддержке Украины оказали непосредственное влияние на валютный рынок. После прорыва российских войск на Курщине и неопределенности дальнейшей военной помощи США курс доллара на черном рынке начал колебаться, демонстрируя нестабильность.
По данным сайта Минфин, по состоянию на 8 марта официальный курс доллара и евро по курсу НБУ составляет:
- Доллар США – 41,27 грн (-9 копеек)
- Евро – 44,55 грн (+31 копейка)
Снижение официального курса доллара могло бы указывать на стабилизацию рынка, но реальная ситуация на черном рынке демонстрирует противоположную тенденцию.
Курс валют в банках Украины
ПриватБанк:
- Доллар – 40,80/41,40
- Евро – 44,00/45,00
Ощадбанк:
- Доллар – 41,05/41,55
- Евро – 44,10/45,10
ПУМБ:
- Доллар – 41,00/41,60
- Евро – 44,30/45,00
Черный рынок: рост доллара в тени
Несмотря на официальное понижение курса доллара, средний курс на черном рынке в Киеве на 8 марта выглядит так:
- Доллар – 41,20/41,30
- Евро – 44,60/44,85
Черный рынок демонстрирует тенденцию роста стоимости валюты, что может быть связано с повышенным спросом на наличный доллар из-за опасений относительно будущей экономической ситуации.
Чего ждать дальше?
На дальнейшую динамику валютного рынка будут влиять несколько ключевых факторов:
- Развитие ситуации на фронте – военные угрозы могут подтолкнуть панические настроения.
- Решения США о помощи – любые положительные новости из Вашингтона могут стабилизировать курс.
- НБУ – регулятор может вмешаться для снижения давления на гривну.
Пока ситуация остается напряженной, а курс доллара на черном рынке может продолжить рост при отсутствии положительных новостей.
Ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы могут получить пассивный доход не только положив гривну или доллар на депозит, но и купив валюту и "забыв" о ней на определенный период времени.