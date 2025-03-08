Гривна под ударом: как прорыв россиян и кризис помощи США повлияли на валютный рынок

Обвал или рост? Как решение США повлияет на гривну в ближайшие дни.

Последние события на фронте и изменения в международной поддержке Украины оказали непосредственное влияние на валютный рынок. После прорыва российских войск на Курщине и неопределенности дальнейшей военной помощи США курс доллара на черном рынке начал колебаться, демонстрируя нестабильность.

По данным сайта Минфин, по состоянию на 8 марта официальный курс доллара и евро по курсу НБУ составляет:

Доллар США – 41,27 грн (-9 копеек)

– 41,27 грн (-9 копеек) Евро – 44,55 грн (+31 копейка)

Снижение официального курса доллара могло бы указывать на стабилизацию рынка, но реальная ситуация на черном рынке демонстрирует противоположную тенденцию.

Курс валют в банках Украины

ПриватБанк:

Доллар – 40,80/41,40

Евро – 44,00/45,00

Ощадбанк:

Доллар – 41,05/41,55

Евро – 44,10/45,10

ПУМБ:

Доллар – 41,00/41,60

Евро – 44,30/45,00

Черный рынок: рост доллара в тени

Несмотря на официальное понижение курса доллара, средний курс на черном рынке в Киеве на 8 марта выглядит так:

Доллар – 41,20/41,30

– 41,20/41,30 Евро – 44,60/44,85

Черный рынок демонстрирует тенденцию роста стоимости валюты, что может быть связано с повышенным спросом на наличный доллар из-за опасений относительно будущей экономической ситуации.

Чего ждать дальше?

На дальнейшую динамику валютного рынка будут влиять несколько ключевых факторов:

Развитие ситуации на фронте – военные угрозы могут подтолкнуть панические настроения. Решения США о помощи – любые положительные новости из Вашингтона могут стабилизировать курс. НБУ – регулятор может вмешаться для снижения давления на гривну.

Пока ситуация остается напряженной, а курс доллара на черном рынке может продолжить рост при отсутствии положительных новостей.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы могут получить пассивный доход не только положив гривну или доллар на депозит, но и купив валюту и "забыв" о ней на определенный период времени.