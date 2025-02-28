Долари пролежали рік. Чи буде суттєвий заробіток, якщо обміняти валюту в 2025

Курс долара з 2024 року суттєво не виріс

Українці можуть отримати пасивний дохід не лише поклавши гривню чи долар на депозит, а і купивши валюту та "забувши" про неї на певний період часу.

З 1000 доларів, які були придбані рік тому, при обміні у 2025 році громадянин отримає трохи понад 3 тисяч гривень. А якою буде різниця, якщо суму знизити до 100 доларів, розбирався "Телеграф".

Згідно з архівними даними "Мінфін", аби купити 100 доларів, на початку 2024 року українцю необхідно було заплатити 3900 гривень, по середньому курсу продажу в банках в 39,0 гривень.

Протримавши їх рік і обмінявши у січні 2025 року, банк дасть громадянину 4195 гривень, по курсу купівлі в 41,95 гривні.

Тобто різниця між цими сумами склала всього 295 гривень. Однак особа все одно не вийшла б "плюс", адже в Україні триває інфляція, яка є постійним супутником валют. Через регулярне зростання цін на товари та послуги в країні відбувається падіння купівельної спроможності, а більшість людей вимушені все частіше витрачати раніше заощаджені гроші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи вигідніше наразі купити долар в обміннику, аніж в банку.