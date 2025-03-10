Які продукти найбільше подорожчали в Україні через ріст інфляції

Чому в Україні дорожчають продукти? Оновлені дані Держстату.

Споживча інфляція в Україні у лютому 2025 року зросла до 0,8% у порівнянні з груднем, а в річному вимірі досягла 13,4%. Базова інфляція склала 0,7% за місяць і 2,0% з початку року.

Про це повідомила Державна служба статистики 10 березня.

Прискорення інфляції спричинене кількома факторами. Серед них:

Літньо-осіння посуха, яка вплинула на врожайність сільськогосподарських культур.

Зростання виробничих витрат, що підвищило собівартість продукції.

Подорожчання сировини для харчової промисловості та кормів для тваринництва.

Що подорожчало найбільше?

У лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Найбільше подорожчали:

Яйця (+3,5%)

Соняшникова олія (+3,4%)

Масло, макарони, фрукти, зернові продукти, риба, молоко, овочі, хліб, м’ясо (+0,6–1,9%)

Алкоголь і тютюн (+1,3%), зокрема тютюнові вироби (+2,0%)

Ціни на транспортні послуги піднялися на 0,6% через здорожчання пального (+1,1%), хоча квитки на потяги подешевшали на 0,9%. Тарифи на житлово-комунальні послуги залишилися майже незмінними (+0,2% до січня).

Інфляційні прогнози: чого чекати далі?

У 2024 році Нацбанк України декілька разів переглядав прогнози інфляції. Спочатку очікувалося, що вона становитиме 8,6% до кінця року, але фактичний показник досяг 12,9%. Це змусило регулятора змінити монетарну політику.

У січні та березні 2025 року НБУ підвищив облікову ставку до 14,5%, а потім до 15,5%, щоб стримати зростання цін і стабілізувати валютний ринок. Прогнозується, що у другій половині 2025 року інфляція почне поступово знижуватися, коли тимчасові фактори, зокрема вплив посухи, вичерпаються.

Однак ефект від підвищення облікової ставки може проявитися лише через 9–18 місяців, що ставить під питання своєчасність цього рішення. Українцям слід бути готовими до подальшого коливання цін у найближчі місяці.

Раніше "Телеграф" писав про те, що державна податкова служба України ініціювала оновлення довідника кодів ризиковості платників податків, запропонувавши Міністерству фінансів додати чотири нові критерії.