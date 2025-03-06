Українці можуть потрапити в особливий список податкової: кого це торкнеться

Податкова посилить контроль: що зміниться для підприємців?

Державна податкова служба України ініціювала оновлення довідника кодів ризиковості платників податків, запропонувавши Міністерству фінансів додати чотири нові критерії. Відповідний наказ вже підписав голова ДПС Руслан Кравченко.

За словами Руслана Кравченка, зміни допоможуть підприємцям краще розуміти, чому їх відносять до ризикових платників, а також зорієнтуватися, які документи потрібно подати для перегляду статусу.

Що змінюється?

Раніше аналіз операцій з ризиковими контрагентами охоплював значно більший період. Тепер податкова перевірятиме лише ті угоди, що були здійснені після визнання контрагента ризиковим.

Крім того, нові критерії дозволять точніше визначати сумнівні операції та запобігати махінаціям з ПДВ.

Нові ризикові категорії:

Масові закупівлі послуг чи робіт без реальних умов для їх виконання.

Участь у схемах неплатників ПДВ, які не мають достатніх ресурсів.

Експорт продукції невідомого походження в режимі РЕЗ.

Відсутність підприємства за податковою адресою, що унеможливлює перевірку.

ДПС вже передала до Мінфіну пропозиції щодо змін у Порядок зупинення реєстрації податкових накладних. Наступний крок – покращення роботи комісій, які приймають рішення щодо статусу ризикових платників.

За словами Кравченка, ці оновлення зроблять процес більш прозорим і допоможуть бізнесу чітко розуміти, як уникнути включення до списку ризикових компаній.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у січні 2025 року в Україні закрилася рекордна кількість ФОПів: припинили діяльність 59,4 тисячі підприємців.