В Україні підскочили ціни на газові балони: чому та як доводиться викручуватися людям

Про людей знову "подумали".

Масована атака по критичній інфраструктурі України 7 березня залишила сотні, а, можливо, й тисячі людей без газу. Окупанти ударили по газотранспортній мережі, через що спалахнули пожежі, люди змушені жити без газу. Тепер їм, щоб приготувати їжу, треба користуватись газовими балонами, але от проблема — вони стали надто дорогими.

Найгостріше проблема відчувається на Полтавщині, де значна кількість населених пунктів залишилась без газопостачання після ракетної атаки. Місцева влада та волонтери терміново шукають шляхи забезпечення населення газовими балонами, редукторами та плитами. Допомога вже надходить, проте виникає інша проблема – непомірно висока вартість скрапленого газу для населення. На проблему звернула увагу нардепка Ніна Южаніна.

"У вартості газу в одному газовому балоні понад 300 гривень — це акциз (а до 2028 року він збільшиться ще на 40 відсотків)".

Причина такої ситуації – тогорічне рішення про підвищення ставок акцизного податку на скраплений газ, включно з тим, що використовується в балонах для потреб населення. В Європі, до прикладу, скраплений газ для приготування їжі часто оподатковується за нульовою ставкою.

"Влада не почула мої аргументи щодо негативних наслідків такого рішення та не врахувала, що у більшості країн ЄС скраплений газ, що використовується для приготування їжі оподатковується за ставкою нуль євро за літр", – наголошує Южаніна.

Найбільше від цієї ситуації потерпають жителі приватних будинків, які залишились без опалення та можливості приготувати їжу. Газові балони для них – єдиний вихід, але зависока ціна робить це рішення недоступним для багатьох.

"Терміново завозимо балони до постраждалих сіл. Ціни на скраплений газ в балонах на совісті Народних Депутатів, що запровадили найвищий акциз в Європі", — зазначив у коментарі Станіслав Батраченко, голова Української асоціації скрапленого газу.

За словами депутатки, при ухваленні закону законотворці зосередились на підвищенні акцизу на автогаз (70% ринку) і проігнорували потреби користувачів газових балонів, які становлять лише 4-5% ринку.

Нагадаємо, з початку 2025 року в Україні вже підвищили акцизи на пальне для АЗС. Зокрема, вони зросли до 271,7 євро за тисячу літрів бензину, 215,7 євро за тисячу літрів дизелю та 173 євро за тисячу літрів автомобільного газу.

Ніна Южаніна закликає терміново внести зміни до Податкового кодексу, щоб виправити ситуацію з газовими балонами для населення. "Скільки ще потрібно руйнувань, щоб влада це зрозуміла?" — запитує нардепка.

Раніше "Телеграф" також писав, що ціни в Україні полетять вгору, але не через акцизи. На цінову динаміку впливають ще кілька суттєвих факторів.