Молоко дешевшає: які супермаркети пропонують найкращі ціни

Де дешевше купити молоко: свіжий аналіз цін.

Молоко в Україні залишається товаром із досить високою ціною, хоча з початку цього року спостерігається тенденція до здешевлення. Наразі його вартість у деяких місцях досягає 56 гривень, але ціна варіюється залежно від виробника та магазину.

Де наразі можна найдешевше купити молоко марки "Ферма" (2,6% жирності, 840 мл), дізнавався "Телеграф". Розглянемо ціни у провідних супермаркетах України:

АТБ : 56,4 грн

: 56,4 грн Сільпо : 47,99 грн

: 47,99 грн Ашан : 45,5 грн

: 45,5 грн Варус: 56,4 грн

Найнижча ціна на цей продукт спостерігається в мережі "Ашан" – 45,5 грн, тоді як в "АТБ" та "Варус" вона становить 56,4 грн. Це свідчить про можливість економії до 10,9 грн при виборі супермаркету для покупки молока "Ферма".

Зниження цін на молоко може бути пов'язане з сезонними коливаннями виробництва та попиту, а також зі змінами на глобальному ринку молочних продуктів. Варто зазначити, що, незважаючи на поточне зниження, ціни на молоко все ще залишаються вищими порівняно з минулим роком, що може відображати загальні інфляційні тенденції та витрати виробників.

Споживачам рекомендується порівнювати ціни в різних торговельних мережах та звертати увагу на акційні пропозиції, щоб оптимізувати витрати на продукти харчування.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українська молочна компанія "Волошкове поле" представила свою продукцію та провела зустрічі з потенційними партнерами під час міжнародної агропромислової виставки Gulfood 2025.