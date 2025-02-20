700 мільярдів для України. Економіст пояснив, де Європа візьме гроші

Воєнні видатки мають одну велику небезпеку, каже Олег Пендин

Євросоюз не має вільних 700 млрд євро, які глава МЗС Анналена Бербок обіцяла надіслати Україні як великий пакет фінансової допомоги, щоб протистояти російській агресії. Ці кошти доведеться вилучати з національних бюджетів, де вони прописані які видатки на соціальну сферу, що вкрай не сподобається європейським виборцям.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він пояснив, чому військово-економічна ситуація в ЄС залишається далекою від райдужної.

Економіст нагадав, що кожна країна має чітко визначений загальний обсяг державного бюджету, а соціальні програми в ньому формують позитивне або негативне ставлення виборця до правлячої політичної сили. І що більше влада дає грошей на медицину, соціальні потреби, підтримку малозабезпечених, мігрантів — від цього залежить, як за неї проголосують на наступних президентських, парламентських або місцевих виборах.

— Воєнні видатки мають одну велику небезпеку — вони нікому не потрібні, поки нема війни. Те, що ви намурували захисні споруди або виробили величезну кількість боєприпасів, ніяк не відіб’ється на соціально незахищених верствах населення, їх якість життя тільки погіршиться. Інша справа, що коли починається війна — ці запаси врятують соціально незабезпеченого від смерті і від окупації, але про це ж ніхто не думає в мирний час, — каже експерт.

Він нагадав, що Європа декілька поколінь жила у мирі під "парасолькою" американських збройних сил, тому її власні збройні сили деградували.

— 50 відсотків Бундесверу знаходиться на вкрай низькому воєнному рівні, там треба все дуже сильно міняти. Країни, які формально вважаються переможцями в Другій світовій війні — Франція та Велика Британія – теж мають великі проблеми зі збройними силами, — каже Олег Пендзин. — У Британії масово звільняються з військової служби. За останні три місяці — 15 тисяч заяв на звільнення. Тому що рівень оплати праці цих людей із урахуванням інфляції, інших соціальних виплат і допомог гірший, аніж пропонується на ринку праці Великої Британії.

Економіст зауважив, що коли йдеться про надання Британією і Францією військових контингентів Україні, треба розуміти що Лондон і Париж не мають збройних сил у кількості, потрібній для розмежування України. І хоча називали цифри 100 до 200 тисяч, мова точно йде лише про десятки тисяч.

— Ряд країн точно цього робити не будуть — ні поляки, ні німці, ні італійці. Вони чітко висловили свою категоричну незгоду надавати Україні будь-який контингент. Це вже від Макрона ми почули, що це не контингент на лінію зіткнення, а радники, і десь подалі від лінії зіткнення. Бо не дай Господь щось з неба прилетить. Тому Європа сьогодні фізично нічого не може запропонувати [Україні] ні по грошах, ні по фізичній наявності, — підсумував Олег Пендзин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, скільки Європі треба грошей на 100 тисяч миротворців.